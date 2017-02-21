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''REFERANDUMDA YÜZDE 60 'EVET' ÇIKAR''

''Referandumda Yüzde 60 'Evet' Çıkar''

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, 16 Nisan'da yapılacak referandumda yüzde 60 oranında "evet" çıkacağını iddia etti.

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AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, 16 Nisan'da yapılacak referandumda yüzde 60 oranında "evet" çıkacağını iddia etti. Metiner, "Kılıçdarolu'nun "hayır'ında hayır yok ama Erdoğan'ın ve Bahçelinin "evet'inde hayır vardır" dedi.

Ak Parti Milletvekili Mehmet Metiner, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu. 16 Nisan'da yapılacak referandumda halkın yeni sistemi onaylayacağını ifade eden Metiner, çıkacak oyun yüzde 60'ın altında olmayacağını savundu.

Türkiye'nin gündeminin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylamasına kilitlendiğini ifade eden Metiner, şöyle dedi:

"Türkiye'nin gündemi şimdi tamamen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yapacağımız halk oylamasına kilitlenmiş durumdadır. Benim kanaatim o ki yüzde 60'ın altına düşmeyecek oran ile yeni sisteme Türkiye halkı "evet" diyecektir. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Adıyaman, Kahta hepsi "evet" diyor. Adıyaman'ın da diğer illerden daha farklı bir sonuç alacağı kanaatindeyim. Yüzde 60'ın altına düşmeyecek oy oranıyla Türkiye kendi sistemini "evet" ile ve dolayısıyla hayırla karşılayacaktır. Kılıçdarğolu'nun "hayır'ında hayır yok ama Erdoğan'ın, Bahçelinin "evet'inde hayır vardır. İnşallah güçlü bir "evet'le Türkiye hayırlı bir kapıyı aralamış olacaktır."

DHA
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