Referandumdan sonra FETÖ'nün siyasi ayağına operasyon geliyor

Hükümetin, referandumdan sonra ‘Büyük FETÖ operasyonuna' hazırlandığı belirtiliyor.

Özellikle siyasetçi ve üst düzey bürokratlara yönelik olacağı bildirilen operasyon için AK Parti kulislerinde, “Turpun büyüğü heybede” yorumları yapılıyor.

Referandum için sahada çalışma yürüten AK Partililer, FETÖ nedeniyle ‘mağdur' veya ‘yanlışlıkla ihraç' iddialarıyla karşılaşıyor. Eleştirilerin büyük bölümünün ‘gerçek dışı' olduğu düşüncesi hakim. Ancak mağduriyetlere neden olunduğu da kabul ediliyor.

En büyük sıkıntı ise ‘dokunulmayan kişilerle' ilgili gelen eleştirilerde yaşanıyor.

Üst düzey FETÖ'cülerin ve siyasilerin korunduğu iddiası rahatsızlığa neden oluyor.

‘TEMİZLİK' SORGUSU

Büyük bölümü AK Parti içinde olan ve siyaset ayağı konusunda ‘temizlik' yapılmaması sorgulanıyor. Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; 16 Nisan'dan sonra ‘Büyük FETÖ dalgası' gelecek.

Şimdiye kadar dokunulmayan ve üst düzey isimlere yönelik operasyonlar gerçekleşecek. Bunlar arasında siyaset kurumu da var. ByLock kullandığı tespit edilen 5 valinin de halen görevde olduğu iddia edildi. Bu konuda çalışma yapıldığı ancak referandumdan önce vali değişikliğinin sıkıntıya neden olacağı için ‘beklemeye' alındığı öğrenildi. Bunlarla ilgili kararnamenin hazır olduğu ve referandumdan sonra işleme konacağı belirtildi.