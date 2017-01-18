REİANA SALDIRGANININ İLK HEDEFİ TAKSİM'Dİ !

Reiana saldırganının ilk hedefi Taksim'di !

Reina'yı kana bulayan teröristin asıl hedefinin Taksim olduğu tespit edildi.

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İstanbul Ortaköy'de bulunan dünyaca ünlü gece kulübü Reina'yı yılbaşı gecesi kana bulayan terörist Masharipov'un asıl hedefinin Taksim olduğu ancak bölgedeki yoğun güvenlik önlemleri sonrası hedef değiştirerek Reina'ya saldırdığı tespit edildi

Masharipov ’un eylem talimatını Rakka’da bulunan ‘Hoca Aka’ kod isimli üst düzey DEAŞ emirinden cep telefonu üzerinden görüntülü konuşmayla aldığı belirlendi. İlk eylem talimatının, yılbaşı gecesi Taksim Meydanı’nda bulunan kalabalığa yönelik verildiği saptandı. 

DEAŞ emirinin “Taksim’de eylem yap” talimatı üzerine burada keşif yapan Masharipov’un, yılbaşı gecesi Taksim ve çevresinde 5 bin polisle güvenlik önlemi alınması üzerine Taksim eyleminden vazgeçtiği öğrenildi.

TALİMATI 21.30’DA ALMIŞ

Teröristin, Reina eylemi talimatını 21.30’da aldığı, taksi ile gece kulübünün önünden geçerek keşif yaptığı ifade edildi. Edinilen bilgilere göre Suriye’den, Reina’nın içerisini gösteren ve internet üzerinden alındığı belirlenen görüntü teröristin cep telefonuna gönderildi.

Masharipov, daha sonra aynı taksi ile silah ve flashbang malzemelerini almak için Zeytinburnu’na döndü. Buradan malzemeyi alıp Reina’ya giden terörist, katliamı gerçekleştirdi.

Masharipov’a içinde silah ve flashbang çantayı veren Uygur uyruklu bir Çin vatandaşı da gözaltına alındı. Terörist, saldırı öncesi 3 gün Başakşehir’de kaldı.

Eylem günü saat 16.00’da buradan ayrıldı. Kamera kayıtlarına göre sigara kullanmayan Masharipov, olay günü sigara içmeye başladı.

Habertürk
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