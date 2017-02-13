Reina canisi bakın ne istemiş !

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi gece kulübü Reina'ya düzenlediği silahlı saldırıda 39 kişiyi öldüren DEAŞ teröristi Abdulgadir Masharipov, önceki gün Nöbetçi 11. Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konuldu. Masharipov, hakimlik ifadesinde önemli itiraflarda bulundu. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre; Özbekistanlı terörist ifadesinde şunları söyledi: Amacım Hıristiyanları öldürmekti. Taksim'de eylem yapmamı Suriye'de bulunan Abu Cihad adlı kişi istedi. 'Hıristiyanların çoğu Taksim'de bir yerde toplanıyorlar. Bayram töreni yapıyorlar' diye bana anlattı. Ben silah kullanmasını Afganistan'da eğitim alarak öğrendim.

3 SAAT ÖNCE KEŞİF YAPMIŞ

Olay günü saat 21.00'de Reina'ya keşif yapmaya gittim. Daha önceden Reina'nın içine girmemiştim. Ebu Cihad'la konuştuğumda ben bunu 31 Aralık'ta yapayım yoksa başka bir gün yapamam dedim. Kapının önüne kadar gittim. Polis yoktu. Güvenlik de görmedim. Silahları almaya Zeytinburnu'na döndüm. Silahları aldım sonrasında tekrar Reina'ya gittim. Ben içeriye girmek isterken polis beni gördü ve ateş açtı. Sonra ben polise ateş açtım ve içeri girdim. İlk keşfe geldiğimde polisi görseydim olaylar daha farklı şekilde gelişebilirdi. Polisi vurduktan sonra içeriye girdim. Kalaşnikof silahla rastgele insanların üzerine ateş ettim. Mermiler bitince el bombası sandığım flashbangi intihar etmek için yüzüme tuttum ama ölmedim. Rehin düşmeyeyim diye kendimi öldürecektim. Bir şey olmadı. Sağ kaldım aslında ölmek için girmiştim. İdam hükmü verilirse iyi olur.