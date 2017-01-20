REİNA CANİSİ: ''BİR DAHA OLSA YİNE YAPARIM''

Reina canisi: ''Bir daha olsa yine yaparım''

Reina saldırganı Masharipov’un sorguda ''Bir daha olsa yine yaparım'' dediği öne sürülüyor.

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Reina katliamcısı Abdulgadir Masharipov’un sorgusunda yaptığından pişmanlık duymadığını belirtirken, “Bir daha olsa yine yaparım” dediği öne sürüldü.

Türkiye genelinde 30’un üzerinde hücre evi ve DEAŞ’ın teröristleri aktarma istasyonu olarak kullandığı evlere operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda gözaltına alınan çoğu yabancı uyruklu 200 şüpheli arasında DEAŞ ile bağlantılı kritik isimlerin de bulunduğu öğrenildi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; Masharipov’un, saldırı talimatını DEAŞ’ın Rakka’daki komuta merkeziyle haberleştiği “telegram” üzerinden aldığı belirlenirken, ele geçirilen 197 bin dolarında da terör örgütünün hücre evlerinden ele geçirilen toplam para olduğu kaydedildi.

Polis, Masharipov’dan 4.5 yaşındaki oğlunu alan ile katliamda kullandığı Kalaşnikof’u veren DEAŞ’lıyı belirledi. Masharipov ifadesinde, “Silivri’deyken ‘çocuk ayak bağı olur, alıyoruz. İstanbul’dan çıkacağın zaman teslim edeceğiz’ diyerek oğlunu aldığını söyledi.

Hürriyet
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