REİNA CANİSİNE PERDELİ ÖNLEM

Reina canisine perdeli önlem

Reina'da 39 kişiyi katleden terörist sağlık kontrolünden geçirildi.

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Yılbaşı gecesi Reina gece kulübüne saldırı düzenleyen ve 39 kişinin ölümüne neden olan terörist Abdulkadir Maşaripov, gece saatlerinde sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Reina katlimanı gerçekleştiren Abdulkadir Maşaripov'un emniyeteki sorgu işlemleri sürüyor.

Maşaripov, 23.00 sıralarında emniyetten çıkarıldı. Güvenlik önlemleri altında hastaneye getirildi. Maşaripov'un sağlık kontrolü sırasında güvenlik önlemi sürdü.

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Söz konusu işlemler sırasında polisler, görüntü alınmaması için ek tedbir aldı. Maşaripov, hastaneden çıkarılırken camlara naylon perde ile örtüldü. Maşaripov, zırhlı aracın refakatinde emniyete götürüldü.

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