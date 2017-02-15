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REİNA CANİSİNİ SAKLAYAN TERÖRİST İÇİN TUTUKLAMA İSTENDİ

Reina canisini saklayan terörist için tutuklama istendi

Reina katliamcısı Masharipov'u evinde saklayan teröristin de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Yılbaşı gecesi  39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısına ilişkin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 5 kişi  önce Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kontrolden geçirildi ardından da adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren aralarında saldırganı saklayan terörist  Ali Jameel Mohammed'in de bulunduğu yabancı uyruklu 3'ü kadın 5 zanlı, adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından sorguları gerçekleştirilen şüpheliler, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

O İSİM DE TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre; Tutuklamaya sevk edilen şüpheliler arasında katili Esenyurt'ta yakalandığı evde saklayan Iraklı Ali Jameel Mohammed de bulunuyor. Savcılığın tespitlerine göre Ali Jameel Mohammed katliamın organizasyonunu gerçekleştiren Ebu Cihad ile doğrudan irtibatlı. Mohammed, katil Abdulkadir Masharipov'un 3 Ocak gecesi Sefaköy'den Esenyurt'a intikalini gerçekleştiren kişi. Ayrıca şüphelinin katilin barınma masraflarını da temin ettiği kaydediliyor.

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KATLİAMIN PLANYACISI

Ali Jameel Mohammed'in ayrıca Reina katili ile Esenyurt'taki evde birlikte yakalandığı, Tene Traore ile Reina eylemini gerçekleştiren katilin dini nikahını da kıydığı öğrenildi. Tutuklamaya sevk edilen diğer bir isim olan Eyyüp Korkusuz'un ise Reina katliamının planlayıcıları arasında olduğu belirtiliyor.

ÇATIŞMA BÖLGESİNE GEÇMEK İÇİN…

Tutuklamaya sevk edilen 5 kişi arasında bulunan Tene Traore'nin ise Masharipov'un yakalandığı katliam evinde bulunduğu, ayrıca katliamcı Masharipov ile nikahlandığı ve Fransız olduğu öğrenildi. Diğer sevk edilen şüpheliler Aysha Mohammed ve Dina Alaa Eid Sayed Ahmed'in Esenyurt'taki hücre evine Suriye'deki çatışma bölgelerine geçmek amacıyla geldiği ve katliamcı ile birlikte yakalandığı öğrenildi. Bu şüphelilerin katilin yakalandığı gece evde görüntülenen kadınlar olduğu kaydedildi.

Şüphelilerin Reina katili Abdulkadir Masharipov ile birlikte DEAŞ terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüttükleri ve benzer eylem potansiyalleri bulunan DEAŞ üyeleri oldukları kaydedildi. Ali Jameel Mohammed, Eyyüp Korkusuz, Tene Traore, Aysha Mohammed ve Dina Alaa Eid Sayed Ahmed'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçları kapsamında tutuklanmaları talep oldu.

Sabah
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