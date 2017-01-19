Reina canisinin eğitildiği kamp

DEAŞ, Afganistan’da Uygur, Özbek, Kazak, Kırgız, Azeri ve Türkmen Dağıstanlılar için “özel birlik” kurdu. Terör örgütü, Reina katliamcısı Masharipov’u da bu kampta eğitip, Türkiye’ye kanlı eyleme gönderdi.



Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul'daki Reina gece kulübünde 39 kişiyi kurşuna dizen dinci terörist Abdulkadir Masharipov'un, Afganistan'daki kamplarda eğitildiği ortaya çıktı. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; 2010 yılından itibaren artarak yapılanan terör ağının Irak ve Suriye'den sonra yeni hedefinin Türkistan olduğu, Anadolu'nun da hedefleri arasında bulunduğu belirlendi. Suriye ve Irak'ta bulunan yabancı uyruklu teröristler arasında Orta Asya kökenlilerden özel birlikler oluşturuldu. Bunların tamamına yakınının Uygur, Özbek, Kazak, Kırgız, Azerbaycan, Türkmen, Dağıstan kökenli oldukları tespit edildi. DEAŞ'e Türkiye'den de önemli ölçüde katılım oldu. Örgütün, eylemlerini Türkiye'ye de taşıma planı olduğu anlaşıldı. Türkiye'den giden teröristlerin de, Orta Asyalı gençlerle birlikte eğitime alındığı, bu yüzden aralarında samimiyet doğduğu kaydedildi.

TÜRKİSTAN İSLAM ORDUSU PARTİSİ

El Kaide-DEAŞ-Taliban üçgeninde gençlere yönelik terör projesi yürütüldüğü açıklandı. Türkçe Konuşan Ülkeler Gazeteciler Derneği'nin 2016 yılı raporunda, Doğu Türkistan bölgesinde Uygur Türklerinin El Kaide ve Taliban'a yakın olan ve kendilerini “Türkistan İslam Ordusu” veya “Türkistan İslam Partisi” olarak adlandırdıkları, bu yapının Suriye'de de faaliyet yürüttüğü belirtildi. Dernek Başkanı Güngör Yavuzaslan, El Kaide ve yan örgütlerin, ileride Türk soylu ülkelerde artabileceğini öne sürdü.



Orta Asya ülkelerinden Suriye'ye gelen gruplar arasında Selefilik de dikkat çekiyor. Aileleri ile birlikte gelen militanlar, inandıkları İslam'ı yaşayacakları yeni bir yurt bulduklarını belirterek kendilerini “muhacir” olarak adlandırıyor. Bu gruplar, 2014'ten itibaren Musul, Rakka ve İdlib bölgesine geçti. Özellikle Doğu Türkistan'dan aileleriyle beraber Suriye'ye göç edenlerin sayısı binlerle ifade ediliyor.

İLK DURAKLARI, TORA BORA DAĞLARI OLUYOR

Türkçe Konuşan Ülkeler Gazeteciler Derneği'nin hazırladığı raporda Afganistan-Pakistan hattında El Kaide, Taliban örgütlerinden doğan DEAŞ'in kampları anlatıldı. Asya ülkelerinden gelen militanların eğitildiği belirtilen raporda şu çarpıcı bilgiler yer aldı: Türk Cumhuriyetinden örgüte katılacak olan bir gencin ilk durağı bu kamplar oluyor. Suriye'de faaliyet gösteren teröristlerin önemli bir bölümü Afganistan'da Celalabad'ın 35 kilometre güneyinde Pakistan sınırına bir günlük yürüme mesafesinde bulunan Tora Bora dağları ve çevresinde bulunan kamplarda eğitiliyor. Gençler ardından Irak ve Suriye'ye gönderiliyor. Orta Asya'daki Fergana Vadisi'nde artık sayıları yüzlerle ifade edilen kamp bulunuyor.