Reina katliamcısı hakkında yeni gelişme

39 kişinin öldüğü Reina saldırısına ilişkin gözaltına alınan ve saldırgan Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristle bağlantılı oldukları tespit edilen 2 Uygur asıllı Çin vatandaşı Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. İki şüphelinin Konya’dan bir otobüsün bagajına makarna paketi içinde gönderilen silahı almaya gittiklerinde yakalandıkları ortaya çıktı.

Ortaköy'deki ünlü eğlence kulübü Reina’da gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ifadesi alınan şüpheliler Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti “silahlı terör örgütüne üye olma”, “ruhsatsız ateşli silahsatın alma ve taşıma”, “nitelikli şekilde kasten öldürme suçuna yardım” ve “Anayasal düzeni kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.



BİRLİKTE EV KİRALAMIŞLAR



Uygur asıllı Çin vatandaşı olduğu öğrenilen iki şüpheliden Omar Asım’ın Reinasaldırganı Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristle Konya’da ev kiraladıkları ve kontratın Omar Asım’ın üst aramasında ele geçirildiği belirtildi. Savcılığın nöbetçi hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, Reina saldırganının Konya’da kiraladıkları konutun apartman görevlisi tarafından Omar Asım’la birlikte görüldüğünün tespitinin yapıldığı belirtildi.



MAKARNA PAKETİNDE SİLAH GÖNDERMİŞLER



Sevk yazısında Konya Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında bulunan Mehmet E. İsimli şüphelinin15 Aralık tarihinde şüpheli Omer Asım’a Konya Otogarından bir otobüsfirması ile paket gönderdiği belirtildi. Otobüsün muavin ve şoförünün paketten şüphelenmesi üzerine kontrol ettiklerinde ise makarna paketine sarılı “Ziksauer” marka tabanca buldukları anlatılan yazıda, emanet paketi almak için İstanbul Otogarına gelen şüpheliler Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti’nin yakalandıkları anlatıldı. Ayrıca yazıda Reina saldırganı Ebu Muhammed El Horasani kod adlı şüphelinin 15 Aralık 2016 tarihinde Konya’dan İstanbul’a geldiği hatırlatıldı.