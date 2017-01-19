Reina katliamcısını hücre evindeki aşk ele vermiş

OĞLUNU AYIRDI

Abdülkadir Masharipov, Ortaköy’deki ünlü gece kulübü Reina saldırısı sonrası hemen Zeytinburnu’na oradan da Başakşehir’de eşi ve 2 çocuğuyla yaşadığı eve gitti. Örgüt, 6 Ocak’ta hem Masharipov’u hem de ailesini farklı evlere nakletme kararı aldı. Masharipov, saklanacağı eve giderken 4 yaşındaki oğlunu da yanına aldı.



HÜCRE EVİNDE AŞK

Anne F.A. oğlundan ayrılmak istemedi. Ama terörist eşini dinlemedi. F.A. 2 yaşındaki kızıyla Pendik’teki başka bir hücre evine götürüldü. Pendik’teki evde F.A. teröristlerden şunu duydu: Masharipov, DEAŞ’lı kadın terörist senegalli Dina’ya imam nikahı kıymıştı. Esenyurt’taki hücre evinde yaşıyorlardı.



ALDATMA ŞOKU!

F.A. kocasına hem oğlunu götürdüğü hem de Dina ile kendisini aldattığı için çok kızmıştı. Tam bu sırada 11 Ocak’ta polis Pendik’teki hücre evini basıp F.A.’yı yakaladı. F.A. kocasının Esenyurt’ta bir hücre evinde Dina ile kaldığını öğrenmişti. Ancak evin adresini bilmiyordu. Polise bunu söyledi.



VALİ DE SÖYLEMİŞTİ



Aldatıldığı için çok kızan F.A.’nın polise verdiği bilgiler teröristin yakalanmasına yardımcı oldu. Nitekim, İstanbul Valisi Vasip Şahin de şöyle dedi: “Eşinden alınan önemli bilgiler, eşine yardım edenlerden alınan bilgiler operasyonun genişletilip teröristin yakalanmasında önemli rol oynadı.”

OĞLUM OLMADAN KAÇMAM

Abdülkadir Masharipov, Reina katliamı sonrası 4 yaşındaki oğlunu yanına alarak kaçmıştı. DEAŞ, Masharipov’u Çanakkale üzerinden denizyoluyla kaçırmak için plan yapmış. Her şey hazırdı. Masharipov oğlu ile kaçmakta ısrar edince bu plan son anda bozuldu. DEAŞ yeni kaçış planı yaparken polis baskısıyla sıkışan Masharipov çocuğunu başka bir DEAŞ’lı teröriste emanet etti. Çocuk halen kayıp. Suriye’deki DEAŞ kamplarına götürülme ihtimali var.



"TAKSİM'DE CANLI BOMBA OLACAKTIM"



Terörist Abdülkadir Masharipov, DEAŞ’tan yılbaşı gecesi İstanbul Taksim Meydanı’nda katliam yapma emri almıştı. Masharipov polise “31 Aralık akşamı Taksim’e gittim. Canlı bomba olacaktım. sıkı güvenlik önlemi vardı. Örgüt bombayı bana ulaştıramadı. Durumu suriye Rakka’daki üslerime anlattım” dedi.



CANİNİN ‘KAFİR’ SAVUNMASI

Terörist şöyle devam etti: “Başka hedef seçmemi söylediler. Reina için daha önce keşif yapmıştım. saldırı planım hazırdı. Taksiyle Ortaköy’e gittim. Reina’da güvenlik çok azdı. Rakka’ya ‘Hedef uygun’ dedim. Kabul ettiler. Zeytinburnu’na eve dönüp Kalaşnikof’u aldım ve Reina’yı bastım. Reina’dakilerin hepsi bize göre kafir.”