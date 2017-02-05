Reina katliamcısının kayıp çocuğunun sırrı çözüldü

Önceki gün tutuklanan Reina saldırganının eşi Zarina Nurullayeva, sorgusunda DEAŞ’la hiçbir ilgisinin olmadığını iddia etti ve “Oğlumu kaçırdılar, bulmama yardım edin” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında saldırgan Abdulkadir Masharipov’un eşinin de aralarında bulunduğu 11 kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. İstanbul 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği, 11 şüphelinin “örgüt üyeliği” ve “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, 2 şüphelinin ise ayrıca “kasten adam öldürmeye yardım” suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Saldırgan Masharipov’un eşi Zarina Nurullayeva, hakimlik sorgusunda eşinin yaptığı saldırıdan gözaltına alınınca haberi olduğunu söyledi. İşte Nurullayeva’nın ifadesinden satır başları: “Bana söylenen suçlamaların çoğu yalandır. 20 gün kaldığım dairede DEAŞ ile ilgili bir mevzu açılmadı ve onların da DEAŞ örgütü üyesi olduklarına ilişkin bir bilgim yoktur. Ben Türkiye’ye geleli 1 yıl oldu. Eşimle birlikte İran’dan Türkiye’ye kaçak yollardan geldik. Bir bayana ‘Burada kalırsanız zarar görürsünüz’ şeklinde bir söz söylemedim.”

OĞLUMU BULMAMA YARDIMCI OLUN

“Biz gözaltına alınmadan önce iki kişi gelip çocuğun üstünü giydirmemi ve İran’a götüreceklerini söyledi. Ve bundan eşimin haberi olduğunu söylediler. Benim oğlumu bulmama yardımcı olmanızı istiyorum. Benim bu işlerle hiçbir alakam yoktur. Kocam da beni terk etti gitti, iki çocukla ortada kaldık. Serbest bırakılmayı talep ediyorum.”

KATLİAMIN ERTESİ GÜNÜ...

Zarina Nurullayeva’nın ifadesi, Reina saldırganının öldü sanıldığını ortaya çıkardı: “Kocam olaydan 3 gün önce evden çıktı ve bu olaylar meydana geldi. Katliamın ertesi günü eşimin 2 arkadaşı eve geldi. Bana kocamın yasını tutmamı söyledi, ‘Ne oldu nereye gitti neden şehit oldu’ dedim. O da bana ‘Eşin büyük işler yaptı’ dedi. Ancak daha sonra gelerek ‘Yas tutmana gerek yok kocan ölmemiş’ dedi. Polisler bizi almaya gelene kadar haberim yoktu. Bizi gözaltına almaya geldiklerinde polise sorup öğrendim eşimin Reina saldırısını gerçekleştirdiğini.”