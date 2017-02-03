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REİNA KATLİAMINDA FLAŞ GELİŞME !

Reina katliamında flaş gelişme !

Reina soruşturması kapsamında katliamcı teröristin eşinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Ortaköy'de bir eğlence kulübüne düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmada 11 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sevk edilenler arasında eylemi gerçekleştiren saldırgan Abdulkadir Masharipov'un eşi de bulunuyor.

İHA
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