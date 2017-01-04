REİNA KATLİAMININ ŞİFRESİNİ O GAZETECİ ÇÖZDÜ

Reina katliamının şifresini o gazeteci çözdü

Emniyet ve MİT Reina katliamının ardındaki güçleri bulmak için çaba harcıyor. Ama onlardan önce Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler çoktan şifreyi çözdü bile.

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Diler öyle yorumlar yaptı ki okuyan uzun süre kendine gelemedi. Ergün Diler'e göre Reina katliamında asıl hedef Türkiye değildi.

Sıkı durun açıklıyoruz: Aslında İngiltere Kraliçesi Elizabet hedef seçilmişti.

Diler Twitter adresinden, "Reina İspanyolca REY KRAL, REİNA ise KRALİÇE demekti! Birileri KRALİÇE’yi hedef alıyordu!" diye yazdı.

Diler devamında ise "İspanya’da COPA del REY vardır! Futbolu bilenler hatırlar! KRAL KUPASI… KRALİÇE ile olan hesaplaşma ise REİNA’da görüldü…" ifadelerini kullandı.

Diler, "Eğlence dünyasının manastırıdır Reina VURDULAR. Hedef Reina ve içerideki masum gençler gibi görünse de asıl mesaj KRALİÇE ELIZABETH’eydi!" sözlerini paylaştı.

İşte o paylaşımlar...

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