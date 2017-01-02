REİNA SALDIRGANI İLE İLGİLİ ÇOK ÇARPICI ANALİZ

Reina saldırganı ile ilgili çok çarpıcı analiz

Yılbaşı gecesi İstanbul'un en ünlü gece kulübünü hedef alan teröristle ilgili çarpıcı analiz.

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Saldırıya ait görüntüleri analiz eden Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar terörist için "yakın mesafe ve/veya meskun mahallerde tecrübeli. Bir de sağ tarafından mermi yemiş gibi. Adımları simetrik değil" tespitinde bulundu.

Beşiktaş Ortaköy'deki Reina'ya yeni yılın ilk saatlerinde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği 65 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Polis saldırının yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, saldırgana eşkal bilgisi kesinleşti. İsmi açıklanmayan teröristin gerçek fotoğrafı da ortaya çıktı. Polis her yerde fotoğrafı belirlenen şüpheliyi arıyor.

Sözcü'nün haberine göre; saldırıya ait güvenlik kamerası görüntülerini için analiz eden Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar olayla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.  Ağar saldırgan için “Terörist kalçadan atışta ve çabuk atışta çok iyi. Böyle bir meleke oluşması için binlerce mermi atmaya ihtiyacı var. Bu mermileri atmış, hem de gerçek çatışma ortamlarında. Masum insanlara ateş etme konusunda ise hiç tereddütü yok. Tam bir katil. İnsan etine çok ateş etmiş. Çatışma alanlarının dandın adamlarından kesinlikle değil. Yakın mesafe ve/veya meskun mahallerde tecrübeli. Bir de sağ tarafından mermi yemiş gibi. Adımları simetrik değil” dedi.

Tüm bunların teröristin ‘eğitimli bir saldırgan’ olduğuna dikkat çeken Ağar “İçeride kalış süresinin sadece 5 buçuk dakika olduğu ve süre içinde 6 şarjör değiştirdiği ifade ediliyor. Kaleş’te 180 mermiye denk geliyor.” diye konuştu.

Sözcü
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