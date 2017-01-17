Reina saldırganı İstanbul'da yakalandı

Yılbaşı gecesi İstanbul'u kana, Türkiye'yi ise yasa boğan Reina eğlence kulübündeki saldırıyı gerçekleştiren "Ebu Muhammed El Horasani" kod isimli Abdulkadir Masharipov adlı terörist yakalandı. Operasyon sırasında polise direnen "Ebu Muhammed El Horasani' kod isimli terörist Abdülkadir Masharipov'un 4.5 yaşındaki oğlu da yanındaydı.

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da 39 kişiyi katleden "Ebu Muhammed El Horasani' kod isimli terörist, Abdülkadir Masharipov, 17 günün ardından özel harekat timlerinin operasyonuyla yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 00.15’te İstanbul Esenyurt Üç Evler Mahallesi'ndeki sitede 2 katlı evin birinci katına operasyon düzenlendi.

Abdülkadir Masharipov, Esenyurt'taki operasyonda Kırgız arkadaşı "Ebu Muhammed" kod adlı teröristin evinde sağ olarak ele geçirildi.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Teröristin, operasyon sırasında polise direndiği belirtiliyor.

Operasyonda Abdülkadir Masharipov ile 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.





(Reina saldırganına yardım ve yataklık eden terörist)

YANINDA OĞLU DA VARDI

Yakalanan kadınların Senegal, Somali ve Mısır'lı oldukları ve DAEŞ'e katılmak için Türkiye'ye geldikleri bilgisine ulaşıldı.

Saldırganın terörist arkadaşının evine 3 gün önce gittiği öğrenildi. Saldırganın yakalandığında 4.5 yaşındaki oğlu da yanındaydı. Teröristin oğlu, koruma altına alındı.

Saldırıdan sonra izini kaybettiren teröristin yakalanması için 16 gündür çok geniş kapsamda operasyonlar düzenleniyordu.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPACAK

Zanlının yakalanmasına İlişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sabah 10.30'da İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından basın toplantısı düzenlenecek. Vali ve Emniyet Müdürü'nün daha önce 08.45'te açıklama yapacağı bildirilmişti.