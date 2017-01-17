REINA SALDIRGANI İSTANBUL'DA YAKALANDI.. HAİN BU HALDE YAKALANDI

Yılbaşı gecesi İstanbul'u kana, Türkiye'yi ise yasa boğan Reina eğlence kulübündeki saldırıyı gerçekleştiren Ebu Muhammed Horasani adlı terörist yakalandı.
Saldırganın bu gece İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda Kırgız bir arkadaşının evinde yakalandığı öğrenildi.
Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki eğlence kulübüne elinde kaleşnikof silave üzerinde patlayıcılar ile saldırı düzenleyen terörist, 39 kişinin ölümüne yol açmıştı.
Saldırıdan sonra izini kaybettiren teröristin yakalanması için 16 gündür çok geniş kapsamda operasyonlar düzenleniyordu.
Konuyla ilgili yetkililer "Esenyurt'ta site içerisinde bir operasyon düzenlendiğini biliyoruz. Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne gidecek." ifadelerini kullandı.