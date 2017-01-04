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REİNA SALDIRGANI KATLİAMA BÖYLE GİTTİ

Reina saldırganı katliama böyle gitti

Ortaköy'de gece kulübünü kana bulayan teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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Yılbaşı gecesi Ortaköy'de ünlü gece kulübünde 39 kişinin ölümüne neden olan teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde terörist, yeni yıla kısa bir süre kala evinden çıkıyor.

Ortaköy'de yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren zanlının kimliği belirlendi. Polis tarafından her yerde aranan zanlının yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Zeytinburnu'nda güvenlik kamaralarına yansıyan görüntülerde zanlı, saat 22.49'da evinden çıkıyor. Sokakta bir süre dolaşan zanlı, daha sonra ortadan kayboluyor. Yeni yıla kısa bir süre kameralara yansıyan zanlı, bu kayıtların ardından taksi ile Ortaköy'e giderek saldırıyı gerçekleştiriyor.

İHA
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