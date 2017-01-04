Reina saldırganı şok bombası kullanmış

Yılbaşı gecesi Reina'yı kana bulayan teröristin, içeridekilerin vereceği tepkiyi önlemek için şok bombası kullandığı ortaya çıktı.

Habertürk Gazetesi'nden Gökhan Timurhan'ın haberine göre, Reina’da yapılan incelemelerde, saldırganın içeridekileri korku ve paniğe sevk etmek için şok bombası olarak bilinen ‘flashbang’ kullandığı tespit edildi.Flashbang’in İngiliz SAS komandolarının isteğiyle İngiltere hükümeti tarafından geliştirildiği belirtildi. Bomba, bazı ülkelerin özel kuvvetleri tarafından operasyonlarda kullanılıyor.

Şok bombası, hedeftekilerin tepki vermelerini önlüyor ve birkaç saniye kazandırıyor.