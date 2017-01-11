REİNA SALDIRGANI TAM BİR TÜRK DÜŞMANI ÇIKTI

Reina saldırganı tam bir Türk düşmanı çıktı

Yılbaşı gecesi İstanbul'u kana, Türkiye'yi yasa boğan hain geçen yıl Türklüğe ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği için dayak yemiş.

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İstanbul Beşiktaş'ta eğlence kulübü Reina'ya silahlı saldırı düzenledikten sonra kayıplara karışan Özbek asıllı Abdulgadir Masharipov'un geçen yıl İstanbul'da bir Uygur derneğinde DEAŞ propagandası yapıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aleyhine konuşunca tekme tokat dışarı atıldığı belirlendi.

Sabah'ın haberine göre, DEAŞ'lı terörist Masharipov, radikal İslamcı fikirlerle çevresinde dikkat çekiyordu. İstanbul'da Özbek, Kırgız, Uygur gibi Türk Cumhuriyetleri'nden gelen vatandaşların kurduğu derneklere de gidip gelen Masharipov, tam bir Türk düşmanıydı. Hatta geçen yıl İstanbul'da Uygur Türkleri'ne ait bir dernekte küfürler edip Türklüğe hakaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine de konuşan Masharipov "fitneci" diye dövülerek dışarı atıldı. Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, Masharipov'un DEAŞ'a karşı olanları bedbaht olarak nitelendirdiği ve Erdoğan'ın koltuğunun altına sığınmakla suçladığı belirtildi. Reina saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmiş, 65 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından kayıplara karışan teröristi arama çalışmaları sürüyor.

Sabah
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