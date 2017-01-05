SON DAKİKAFETÖ'DEN 24 AKADEMİSYENE GÖZALTI
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

REİNA SALDIRGANINA BENZEYEN KİŞİYE VATANDAŞ DAYAĞI

Reina saldırganına benzeyen kişiye vatandaş dayağı

Pendik'te, Reina saldırganına benzetilen bir kişi vatandaşlar tarafından dövüldü.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Pendik'te kendisini Reina saldırganına benzeten vatandaşlar tarafından dövüldüğü iddia edilen Türkmenistan uyruklu K.M.'nin vize süresini geçirdiği için sınır dışı edileceği öğrenildi.

Olay, Pendik Kaynarca Mahallesi Kemalpaşa Caddesinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Reina'ya silahlı saldırıda bulunan teröriste benzeyen bir kişi, caddede ilerlerken çevredekiler tarafından fark edildi.

TERÖRİST SANIP SALDIRDILAR

Vatandaşların kendisini takip ettiğini anlayan kişi, kaçmaya çalışınca çevredekiler tarafından yakalandı. Yaşanan kargaşada Reina saldırganı sanılan kişi, vatandaşlar tarafından darp edildi.

İNCELENMEK İÇİN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen kişiyi polis aracına bindirerek karakola götürdü. Burada incelenen K.M. isimli kişinin Reina saldırısını gerçekleştiren terörist olmadığı belirlendi. İncelemelerde Türkmenistan uyruklu K.M.'nin pasaportundaki vizenin süresinin geçtiği belirlendi.

Reina saldırganına benzeyen kişiye vatandaş dayağı

SINIR DIŞI EDİLECEK

K.M. incelemenin ardından vizesi dolduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Olayın meydana geldiği caddedeki vatandaşlar dayak yiyen kişiyi Reina katliamını yapan saldırgan sandıkları için dövdüklerini söylediler.

DHA
601
Reina'daki katliamdan kurtulan kadın o anları yazdıReina'daki katliamdan kurtulan kadın o anları yazdı
Reina katliamının şifresini o gazeteci çözdüReina katliamının şifresini o gazeteci çözdü
Şamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemidirŞamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemidir
Abdullah Gül'ün darbe komisyonuna verdiği yanıtlarAbdullah Gül'ün darbe komisyonuna verdiği yanıtlar
Yıldırım'dan esnafa iki büyük müjdeYıldırım'dan esnafa iki büyük müjde
İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildiİnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi
''AKP içindekileri temizlesin''''AKP içindekileri temizlesin''
Zorla PKK'ya götürmek isteyince öldürdüZorla PKK'ya götürmek isteyince öldürdü
Tecavüz girişimi için karar verildiTecavüz girişimi için karar verildi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS