REİNA SALDIRGANININ YAKALANDIĞI OPERASYONUN DETAYLARI

Reina saldırganının yakalandığı operasyonun detayları

Reina'da 39 kişiyi katleden terörist Emniyet ve istihbaratın operasyonuyla yakalandı.

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Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden terörist Abdulkadir Masharipov'un yakalandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

ESENYURT'TA OLDUĞU BELİRLENDİ

Edinilen bilgilere göre; Reina'yı kana bulayan terörist 3 gün önce Esenyurt'ta terörist arkadaşı Ebu Muhammed kod adlı terörist arkadaşının yanına gitti.

3 GÜN HAZIRLIK YAPTILAR

Teröristin Esenyurt'taki konumunu belirleyen emniyet güçleri, bölgeyi adeta abluka altına aldı ve 3 gün boyunca hazırlık yaptı.

OPERASYON 00.15'TE BAŞLADI

Saatlerin 00.15'i gösterdiği anda operasyona başlayan emniyet güçleri, 2 teröristi sağ olarak ele geçirdi.

POLİSE DİRENDİ

Teröristin son fotoğrafından anlaşıldığına göre; Abdulkadir Masharipov polise direndi ve bu sırada boğuşma oldu.

POLİS BURAK YILDIZ SALDIRIDA ŞEHİT OLMUŞTU

Reina'da düzenlenen terör saldırısı sırasında görevde olan genç polis memuru Burak Yıldız, şehit düşmüştü.

Arkadaşları operasyonla genç polisi şehit eden teröristi yakaladı.

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