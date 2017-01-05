Reina saldırısı ile ilgili nefret kusanlar şimdi yandı !

Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin sosyal medyada övücü paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ortaköy'de ünlü gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası, sosyal medyada saldırıyı öven, "Oh olsun..." şeklinde paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

20'YE YAKIN HESAP İNCELENİYOR

Şuana kadar 20'ye yakın sosyal medya hesabın incelenmeye alındığı öğrenilirken, tespit edilen hesap sahipleri hakkında gözaltı kararı verileceği belirtildi.