Reina saldırısında 8 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri yaptıkları çalışmalarda yılbaşı gecesi gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili olabileceğini değerlendirdiği 8 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
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