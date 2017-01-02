REİNA SALDIRISINDA 8 GÖZALTI

Reina saldırısında 8 gözaltı

Ortaköy'de gece kulübü Reiana'ya düzenlenen alçak saldırı ile ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri yaptıkları çalışmalarda yılbaşı gecesi gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili olabileceğini değerlendirdiği 8 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

1724
Diyarbakır'da roketatarlı saldırı girişimiDiyarbakır'da roketatarlı saldırı girişimi
Nişanlısından yürek yakan sözlerNişanlısından yürek yakan sözler
CHP'liler ile polis arasında gerginlikCHP'liler ile polis arasında gerginlik
İşte Reina'ya saldıran teröristin yeni görüntüsüİşte Reina'ya saldıran teröristin yeni görüntüsü
İş adamının kızı da Ortaköy'de hayatını kaybettiİş adamının kızı da Ortaköy'de hayatını kaybetti
Reina saldırısını o örgüt üstlendiReina saldırısını o örgüt üstlendi
''Türkiye'de tatile gidin''''Türkiye'de tatile gidin''
Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak 20 soruFeyzioğlu'ndan çok konuşulacak 20 soru
İşte 2017 gönüllüler ve ünlüler takımı tam kadrosuİşte 2017 gönüllüler ve ünlüler takımı tam kadrosu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS