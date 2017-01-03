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REİNA SALDIRISINDA GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

Reina saldırısında gözaltı sayısı artıyor

Reina'ya düzenlenen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi.

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Reina'ya düzenlenen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi. Öte yandan bugün Atatürk Havalimanı'nda 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yılbaşı gecesi Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 14'e çıktı.

Olaydan sonra kaçan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şu ana kadar 14 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tutulan 14 kişinin ifadelerinin alınmasına devam edildiği öğrenilirken, terör saldırısının gerçekleştiği gece kulübü çevresindeki MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarının incelemesinin sürdüğü belirtildi.

HAVALİMANINDA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada Ortaköy'de 39 kişinin hayatını yitirdiği terör saldırısına ilişkin çalışmasını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin giriş katında yer alan arama noktasında şüphe üzerine yabancı uyruklu 2 kişiyi durdurdu. 

Şüphelilerin üzeri arandıktan sonra terminalde bulunan polis noktasına götürüldü. Pasaportları ve üzerindeki belgeleri kontrol edilen 2 kişinin cep telefonları ve valizleri de detaylı şekilde incelendi.

Yaklaşık bir saat polis noktasında bekletilen yabancı uyruklu şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesine götürüldü.

DHA
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