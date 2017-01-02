Reina saldırısında Hint sinemacı ve genç modacı öldü

İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden iki Hint vatandaşının ünlü sinemacı Abis Rizvi ve genç modacı Kuşi Şah olduğu ortaya çıktı.

Hindistan basını, ülkesinde tanınmış bir film yapımcısı olan 49 yaşındaki Rizvi'nin, Akhtar Hassan adlı eski bir milletvekilinin oğlu olduğunu bildirdi.

Rivzi, 2014'te kaplanlarla ilgili çektiği "Roar" adlı Bollywood filmiyle tanınıyor. Rivzi, Kamal Sadanah'la birlikte yönettiği filmin aynı zamanda yapımcı ve senaristiydi.

Associated Press'in haberine göre, Rizvi'nin ölüm haberini alan yakınları ve birçok Bollywood yıldızı, ünlü yapımcının Mumbai'deki evine giderek taziyeleri iletti.

GENÇ MODACI DA HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda hayatını kaybeden diğer Hint vatandaşı Kuşi Şah ise moda tasarımcısıydı.

27 yaşındaki Kuşi'nin Hint basınına konuşan bir akrabası, "Aile, tamamen şokta. Kuşi, iş için Türkiye'ye gitmişti" dedi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, saldırının ardından attığı tweet'te, "Türkiye'den kötü haberlerim var. İstanbul'daki saldırıda iki Hint vatandaşını kaybettik. Büyükelçimiz, İstanbul'a gidiyor. Kurbanlar, eski milletvekilinin oğlu Sayın Abis Rizvi ve Gujarat'tan Sayın Kuşi Şah" ifadesini kullanmıştı.