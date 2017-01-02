REİNA SALDIRISINDA OTOPSİ SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Reina saldırısında otopsi sonuçları ortaya çıktı

Yılbaşı gecesi gece kulübü saldırısıyla ilgili otopsi raporu açıklandı.

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Reina'ya yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı. 15 cenaze ailelere teslim edildi. Kimliği ve uyruğu henüz tespit edilemeyen bir cenazenin işlemlerinin ise bugün tamamlanması bekleniyor.

HEPSİ KURŞUNLA ÖLMÜŞ

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Cenazelere Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilere göre ölümlerin tamamı ateşli silah yaralanmasından kaynaklı. Denize atladıkları için boğulma veya diğer sebeplerden kaynaklı bir ölüm yok. Maktulleri öldüren kurşunlar 7.62 çapında otomatik bir silaha ait. Bazı kurşunlar bir kurbandan çıkıp diğerine saplanmış. Cesetlere birden fazla kurşun isabet etmiş. Kurbanların birçoğu da olay yerinde hayatını kaybetmiş.

YAKIN MESAFEDEN KAFAYA ATEŞ

Otopsi raporlarındaki bir diğer detay da atış mesafesi. Bazı kurbanlar çok yakın mesafeden vurulmuş. Kafasından neredeyse 'bitişik atış' seviyesinde vurulan bazı cenazeler var. Göğüs ve kafa bölgesinden vurulanların yanı sıra sırtından da vurulan cenazeler var. Bununla birlikte bütün cenazeler göz ile teşhise müsait durumda. O sebeple herhangi bir DNA testine gerek kalmadan cenazelerin kimliği yakınları tarafından teşhis edilebildi.

Milliyet
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