Reina saldırısında şifreli mesajlar böyle gitmiş

Reina saldırganının ‘Alwari’ adlı uygulama üzerinden bilgileri yurt dışında iki numaraya gönderdiği belirlenirken drone’la bölgede keşif yaptıkları da tespit edildi.



Silinen dosyalar kurtarıldı, Beşiktaş, Bakırköy, Taksim görüntülerinin olduğu da belirlendi. Öte yandan saldırganın Taksim'de çektiği videyu izleyen uzmanlar, amacının takip edilip edilmediğinin belirlemek olduğunu söyledi.

Yılbaşı gecesini kana bulayan saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca ve İstanbul Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.Saldırganın, DEAŞ’ın güvenlikli olduğu için Bylock tarzı ‘Alrawi’ denilen uygulama ile kasım ayından itibaren şifreli mesajlaşmalar yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca WhatsApp aracılığı ile katliam öncesi İstanbul’da Taksim, Beşiktaş, Bakırköy gibi ilçelerde kendinin ya da çeşitli eğlence mekanlarının olduğu görüntüleri iki farklı yurt dışı numarasına gönderdiği tespit edildi.

DRONE’LA GÖRÜNTÜ ÇEKMİŞLER

Teröristin yakalanması için yapılan operasyonlar kapsamında olayla ilgili gözaltına alınan kişilerin ve teröristle bağlantılı adreslerde ele geçirilen iki bilgisayarda yapılan ilk incelemelerde, Reina’nın da aralarında bulunduğu Taksim, Bakırköy, Florya Beşiktaş gibi ilçelere ait olduğu belirlenen yerlerin drone’la çekilmiş görüntüleri ile Reina’nın etrafındaki sokakların yer aldığı kesitlerin dosyaya kaydedilerek silindiği belirlendi.

YILBAŞI ETKİNLİKLERİNE BAKMIŞLAR

Silinen dosyalarda yılbaşı gecesi İstanbul genelindeki eğlence yerlerindeki programların olduğu internetten kopyalanmış ve Word belgesine yapıştırılmış belgeler de bulundu. Polis tarafından çok yönlü yürütülen çalışmalarda, İstanbul’daki eğlence mekanlarının yılbaşı programlarında uluslararası bir eğlence programı olduğu ve çok sayıda turist bulunduğu için örgütün Reina’da katliam kararı aldığına dair tespiti yapıldı

KAÇAKLARIN ARASINDA ARANIYOR

Katliamı yapan saldırganın olay sonrasında kayıplara karışması akıllara yurt dışına mı kaçtı sorusunu getirdi. MİT, saldırganın deniz yoluyla mülteciler arasına karışıp kaçabileceği ihtimali üzerinde duruyor . İçişleri Bakanlığı tüm hudut kapılarına uyarı yazısıyla saldırganın fotoğraflarını gönderirken, göçmen Kaçakçılığı ile ilgili tüm kolluk kuvvetleri de uyarıldı. Kolluk kuvvetlerinin yakaladığı tüm kaçak göçmenlerin tek tek kontrol edildiği, eşkallerine bakıldığı öğrenildi.

VİDEONUN AMACI İSTİHBARAT ANALİZİ

Reina canisinin Zeytinburnu’nda kaldığı yerde yapılan aramada 28 Aralık’ta Taksim’de gezerken çekilmiş bir video bulundu. İstihbarat birimlerinin bu videoyla ilgili değerlendirmesi ise şöyle: Taksim’de kendisini çeken terörist canlı yayınla örgütün merkezine o anları ve etrafı izlettirdi. Oradan görüntüleri izleyen teröristler, saldırganın takip edilip edilmediğini analiz ettiler.

OLAY ÖNCESİ YARDIM ALDI

İstihbarat birimleri saldırganın olay anında yardım aldığını düşünüyor. Buna göre yılbaşı gecesi polisin olağanüstü güvenlik önlemlerine yakalanmamak için her detay planlanmış. Polisin taksiyi durdurup arama yapma ihtimaline karşın terörist, Zeytinburnu’nda taksiye üzerinde silah olmayan boş çantayla binmiş. Kuruçeşme’de taksiden indiğinde kişi veya kişilerle buluştu. İçinde silah ve malzeme olan çantayı saldırgana verdiler.

Akşam / Vatan