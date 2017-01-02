Reina saldırısında vahim iddia

Reina saldırısıyla ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Güvenlik birimlerine göre terörist, daha önce Reina'ya gelerek keşif yaptı. Gece kulübünün içini de ayrıntılı şekilde bildiği anlaşılan profesyonel katile, eğlence mekanının içinde kimsenin müdahale etmemesi polise göre tek bir şeye işaret ediyor: Saldırgan, içeride birilerinden yardım aldı. Reina'daki güvenlik ekibinden hiç kimse, katili etkisiz hale getirecek ya da yaralayacak herhangi müdahalede bulunamadı. Ayrıca Reina içerisinde misafirlerin kolay bulamayacağı 3 farklı çıkışın olduğu öğrenildi. İddiaya göre terörist, eğer denizden kaçmadıysa, sadece Reina görevlilerinin ve kendisinin bildiği çıkışlardan birini kullanarak dışarı çıktı.

İLK ATEŞ KAPIDA

Katliam gece saat 01.20 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen katil, Ortaköy'deki eğlence merkezinin önüne taksiyle geldi. Silah ve mermi dolu çantasını taksinin bagajında taşıyan terörist, taksiden inip çantasını aldı. Mekanın kapısına yaklaştı, burada bekleyen polis memuru ile güvenlik görevlilerine ateş etti, ardından kulübün içine girdi.

MÜHİMMAT ÇANTASIYLA GELDİ

Gece kulübüne girerken sırtında çanta olduğu görülen terörist, içeride eğlenen vatandaşların üzerine uzun namlulu silahla ateş açtı. 'Profesyonel' katil, mekanda bulunanlara 7 dakika boyunca kurşun yağdırdı. Şarjördeki mermileri bitince çantadan yenisini çıkartıp ateşe devam eden terörist, yüzlerce kurşunun ardından soğukkanlılıkla bir köşeye çekildi ve burada kıyafetini değiştirdi.

13 DAKİKA MUTFAKTA KALDI

Kıyafetini değiştiren katil, Reina'nın mutfağına yöneldi. Herkesin kaçıştığı, bazılarının kurtulmak için denize atladığı ortamda mutfağa gizlenen terörist, burada 13 dakika boyunca kaldı. Polis ve ambulans sirenlerini duymasıyla birlikte mekanı terk etmek için harekete geçen saldırgan, yaşanan kargaşa sırasında kalabalığın arasına karışarak gece kulübünden dışarı çıktı.

"İÇERDEN YARDIM ALDI" İDDİASI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Güvenlik birimleri, saldırganın daha önce Reina'ya gelerek keşif yaptığını tespit etti. Gece kulübünün içini de ayrıntılı şekilde bildiği anlaşılan profesyonel katile, eğlence mekanının içinde kimsenin müdahale etmemesi polise göre tek bir şeye işaret ediyor: Saldırgan, içeride birilerinden yardım aldı. Reina'daki güvenlik ekibinden hiç kimse, katili etkisiz hale getirecek ya da yaralayacak herhangi müdahalede bulunamadı. Ayrıca Reina içerisinde misafirlerin kolay bulamayacağı 3 farklı çıkışın olduğu öğrenildi. İddiaya göre terörist, eğer denizden kaçmadıysa, sadece Reina görevlilerinin ve kendisinin bildiği çıkışlardan birini kullanarak dışarı çıktı.

ÖZELLİKLE TURİSTLERE ATEŞ AÇTI

Mekana daha önceden müşteri gibi gittiği iddia edilen saldırganın keşif yaptığı öne sürüldü. Kulübe girer girmez aydınlatma bombası kullandığı belirtiliyor. Saldırganın özellikle Arap turistler için hazırlanan locaları hedef seçtiği iddia edildi.