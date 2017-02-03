Reina saldırısında yeni gelişme !

Reina saldırısı soruşturmasında 11 şüpheli “DEAŞ örgütü üyesi olmak” ve “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında şüpheli Zarina N.'nin saldırgan Abdulkadir Masharipov’un eşi olduğu ve DEAŞ terör örgütü mensubu olduğuna dikkat çekildi.

Beşiktaş Ortaköy'deki eğlence mekanına yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler Bakhtiiar Abdurashidov, Matitibake Tusunmaimaiti, Maimaiti Jumainiyazi, Sabri Benthabet, Adili Salimu, İslam Magomedov, Tuersung Xianmixiding, Abdullah Türkistanlı, Rakhnamo Zaidzhankizi, Gulsaya Tlegenova ve Zarina Nurullayeva'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından ifadeleri alındı.

Savcı Kökçü, şüphelileri, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Şüphelilerden Bakhtiiar Abdurashidov ve Tuersung Xianmixiding'i, saldırı sonucu hayatını kaybeden 39 kişinin ölümünden sorumlu tutan savcı Kökçü, bu şüphelilerin, 39 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörülen "nitelikli şekilde kasten öldürme suçuna yardım etme" suçundan da tutuklanmalarını istedi.

Savcılık sevk yazısında, şüpheli Bakhtiiar Abdurashidov'un, saldırıyı gerçekleştiren Abdulgadir Masharipov'a saldırı sonrasında saklanması ve kaçması için yardım ettiği ayrıca saldırganın eşi Zarina Nurullayeva ile ortak iki çocuklarını ve örgüt mensubu şüpheliler Rakhnamo Zaidzhankizi, Gulsaya Tlegenova'nın saklandıkları Esenyurt'taki evden Pendik'teki örgüte ait "Yabancı Terörist Savaşçılar (YTS)" evine araçla naklettiği kaydedildi.

Şüpheli Bakhtiiar Abdurashidov'un, 3 Ocak'ta Abdulgadir Masharipov'a ve eylemin planlamasında aktif rol oynayan "Baro" kod isimli, açık kimliği tespit edilemeyen örgüt mensubunu, Zeytinburnu'ndan saldırganın ailesinin bulunduğu YTS evine araçla nakletmek istediği anlatılan yazıda, şüphelinin, saldırgan ve "Baro" kod adlı mensupla buluştuğunda örgüt tarafından gönderilen birer tabancayı verdiği aktarıldı. Yazıda, aynı gün saldırgan ve "Baro" kod adlı örgüt mensubunun, bulundukları aracı takibe alan bir trafik aracına ateş ettikleri, bunun sonucunda aracın takibi bıraktığı, şüphelilerin de Beyoğlu'nda Piyalepaşa Yokuşu'nda aracı ve içindeki bir tabancayı bırakarak kaçtıkları belirtildi.

YTS evinde 300 bin dolar bulundu

Sevk yazısında şüpheli Matitibake Tusunmaimaiti'nin kaldığı YTS evinde yapılan aramada, örgütün finansmanında kullandığı değerlendirilen 159 bin 380 dolar, şüpheli Maimaiti Jumainiyazi'nin kaldığı evde ise 150 bin dolar bulunduğu ve bu kişinin örgüte ait 12 YTS evinden sorumlu olduğu kaydedildi.

Şüpheliler İslam Magomedov ve Adili Salimu'nun saldırganın götürüldüğü evde gözcülük yaptıkları ve haklarında potansiyel terör tehdidi bulunması nedeniyle yurda girişlerine tahdit koyulmasına rağmen yasa dışı yollarla giriş yaptıkları vurgulanan sevk yazısında, şüphelilerden Tuersung Xianmixiding'in, saldırganın eylem sonrası ticari taksi ile saklanmak ve taksi parasını ödeyebilmek için gittiği Zeytinburnu'ndaki ''Mölcer Dağ'' kafenin sahibi olduğu, eylem sonrası doğrudan bu kafeye giden saldırgana burada 40 lira taksi ücreti ve mont verildiği, saldırganın kafeden çıkan şahıslar refakatinde yaya olarak eylem sonrası saklanacağı konuta götürüldüğü belirtildi.

Örgüte ait 60 YTS evinden sorumlu olduğu belirtilen şüpheli Abdullah Türkistanlı'nın örgüt üyelerine ayrıca lojistik destek sağladığı kaydedilen yazıda, şüpheliler Rakhnamo Zaidzhankizi ve Gulsaya Tlegenova'nın saldırgan Masharipov'un eşi şüpheli Zarina Nurullayeva ile saklandıkları YTS evinden kaçışlarının sağlanması ve saldırgan ile buluşmalarını temin için şüpheli Bakhtiiar Abdurashidov tarafından Esenyurt'taki eve nakledildiği aktarıldı.

KARISI DA DEAŞ MENSUBU KİMLİĞİNİ GİZLEMİŞ

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında şüpheli Zarina N.'nin saldırgan Abdulkadir Masharipov’un eşi olduğu ve DEAŞ terör örgütü mensubu olduğuna dikkat çekildi. Zarina N.'nin yakalandıktan sonra gerçek kimliğini gizlediği belirtilen yazıda, “Kimliğini gizleyerek Fatıma Abdurrahim kod ismini kullanmıştır” denildi.Şüpheli Zarina N.'nin yakalanmadan bir gün önce saldırgan erkek çocuğunu eve gelen iki DEAŞ'lı teröristce tespit edilemeyen Yabancı Terörist Savaşçılar (YTS) evine götürüldüğü anlatıldı.