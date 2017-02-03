REİNA SALDIRISINDA YENİ GELİŞME !

Reina saldırısında yeni gelişme !

Reina saldırısı soruşturmasında saldırganın elinin kimliğini gizlediği ve DEAŞ'a üye olduğuna dikkat çekildi.

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Reina saldırısı soruşturmasında 11 şüpheli “DEAŞ örgütü üyesi olmak” ve “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında şüpheli Zarina N.'nin saldırgan Abdulkadir Masharipov’un eşi olduğu ve DEAŞ terör örgütü mensubu olduğuna dikkat çekildi.

Beşiktaş Ortaköy'deki eğlence mekanına yılbaşı gecesi  düzenlenen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli "Anayasal düzeni  ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma"  suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 

Gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Çağlayan'daki  İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler Bakhtiiar Abdurashidov, Matitibake  Tusunmaimaiti, Maimaiti Jumainiyazi, Sabri Benthabet, Adili Salimu, İslam  Magomedov, Tuersung Xianmixiding, Abdullah Türkistanlı, Rakhnamo Zaidzhankizi,  Gulsaya Tlegenova ve Zarina Nurullayeva'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı  Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından ifadeleri  alındı.

Savcı Kökçü, şüphelileri, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs  etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle  nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Şüphelilerden Bakhtiiar Abdurashidov ve Tuersung Xianmixiding'i,  saldırı sonucu hayatını kaybeden 39 kişinin ölümünden sorumlu tutan savcı Kökçü,  bu şüphelilerin, 39 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörülen "nitelikli  şekilde kasten öldürme suçuna yardım etme" suçundan da tutuklanmalarını istedi.

Savcılık sevk yazısında, şüpheli Bakhtiiar Abdurashidov'un, saldırıyı  gerçekleştiren Abdulgadir Masharipov'a saldırı sonrasında saklanması ve kaçması  için yardım ettiği ayrıca saldırganın eşi Zarina Nurullayeva ile ortak iki  çocuklarını ve örgüt mensubu şüpheliler Rakhnamo Zaidzhankizi, Gulsaya  Tlegenova'nın saklandıkları Esenyurt'taki evden Pendik'teki örgüte ait "Yabancı  Terörist Savaşçılar (YTS)" evine araçla naklettiği kaydedildi.

Şüpheli Bakhtiiar Abdurashidov'un, 3 Ocak'ta Abdulgadir Masharipov'a  ve eylemin planlamasında aktif rol oynayan "Baro" kod isimli, açık kimliği tespit  edilemeyen örgüt mensubunu, Zeytinburnu'ndan saldırganın ailesinin bulunduğu YTS  evine araçla nakletmek istediği anlatılan yazıda, şüphelinin, saldırgan ve "Baro"  kod adlı mensupla buluştuğunda örgüt tarafından gönderilen birer tabancayı  verdiği aktarıldı. Yazıda, aynı gün saldırgan ve "Baro" kod adlı örgüt  mensubunun, bulundukları aracı takibe alan bir trafik aracına ateş ettikleri,  bunun sonucunda aracın takibi bıraktığı, şüphelilerin de Beyoğlu'nda Piyalepaşa  Yokuşu'nda aracı ve içindeki bir tabancayı bırakarak kaçtıkları belirtildi.

YTS evinde 300 bin dolar bulundu

Sevk yazısında şüpheli Matitibake Tusunmaimaiti'nin kaldığı YTS evinde  yapılan aramada, örgütün finansmanında kullandığı değerlendirilen 159 bin 380  dolar, şüpheli Maimaiti Jumainiyazi'nin kaldığı evde ise 150 bin dolar bulunduğu  ve bu kişinin örgüte ait 12 YTS evinden sorumlu olduğu kaydedildi.

Şüpheliler İslam Magomedov ve Adili Salimu'nun saldırganın götürüldüğü  evde gözcülük yaptıkları ve haklarında potansiyel terör tehdidi bulunması  nedeniyle yurda girişlerine tahdit koyulmasına rağmen yasa dışı yollarla giriş  yaptıkları vurgulanan sevk yazısında, şüphelilerden Tuersung Xianmixiding'in,  saldırganın eylem sonrası ticari taksi ile saklanmak ve taksi parasını  ödeyebilmek için gittiği Zeytinburnu'ndaki ''Mölcer Dağ'' kafenin sahibi olduğu,  eylem sonrası doğrudan bu kafeye giden saldırgana burada 40 lira taksi ücreti ve  mont verildiği, saldırganın kafeden çıkan şahıslar refakatinde yaya olarak eylem  sonrası saklanacağı konuta götürüldüğü belirtildi.

Örgüte ait 60 YTS evinden sorumlu olduğu belirtilen şüpheli Abdullah  Türkistanlı'nın örgüt üyelerine ayrıca lojistik destek sağladığı kaydedilen  yazıda, şüpheliler Rakhnamo Zaidzhankizi ve Gulsaya Tlegenova'nın saldırgan  Masharipov'un eşi şüpheli Zarina Nurullayeva ile saklandıkları YTS evinden  kaçışlarının sağlanması ve saldırgan ile buluşmalarını temin için şüpheli  Bakhtiiar Abdurashidov tarafından Esenyurt'taki eve nakledildiği aktarıldı.

KARISI DA DEAŞ MENSUBU KİMLİĞİNİ GİZLEMİŞ

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında şüpheli Zarina N.'nin saldırgan Abdulkadir Masharipov’un eşi olduğu ve DEAŞ terör örgütü mensubu olduğuna dikkat çekildi. Zarina N.'nin yakalandıktan sonra gerçek kimliğini gizlediği belirtilen yazıda, “Kimliğini gizleyerek Fatıma Abdurrahim kod ismini kullanmıştır” denildi.Şüpheli Zarina N.'nin yakalanmadan bir gün önce saldırgan erkek çocuğunu eve gelen iki DEAŞ'lı teröristce tespit edilemeyen Yabancı Terörist Savaşçılar (YTS) evine götürüldüğü anlatıldı.

AA
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