Reina saldırısından sonra Fas kralı bu emri verdi

Ortaköy'de Reina'da yaşanan terör saldırısında 2 Fas vatandaşı hayatını kaybetti, 4 tanesinin ise tedavisi sürüyor. Fas Kralı 6. Muhammed de tedavisi süren 4 kişinin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için talimat verdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fas'ın Ankara Büyükelçiliği ve Türk resmi makamları tarafından teyit edilen bilgilere göre, İstanbul'daki terör saldırısında Fas vatandaşı 2 kişinin hayatını kaybettiği 4'ünün yaralandığı belirtildi.



Açıklamada ayrıca Kral 6. Muhammed'in hayatını kaybedenlerin ülkeye getirilmesi, tedavi gören yaralıların ise masraflarının karşılanması için talimat verdiği kaydedildi.



Ankara'da bulunan Fas Büyükelçiliğinde terör saldırısına ilişkin kriz masası oluşturulduğu hatırlatılan açıklamada, burada kurbanların yakınlarına her türlü desteğin sağlanacağı bilgisine yer verildi.