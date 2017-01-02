Reina saldırısını o örgüt üstlendi

Reuters, Ortaköy'de bir gece kulübüne yılbaşı gecesi gerçekleştirilen saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiğini iddia etti.



Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki bir gece kulübüne gerçekleştirilen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmiş, 65 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan teröristin aranmasına devam ediyor.



Başbakan Binali Yıldırım, dün yaptığı açıklamada, saldırının failine dair ihtimallerin şekillenmeye başladığını kaydetmişti. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da örgütün henüz belli olmadığını belirtmişti.