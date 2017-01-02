SON DAKİKAREİNA'YA SALDIRAN TERÖRİSTİ YAKALAMAK İÇİN BİR EVE OPERASYON

REİNA SALDIRISINI YAPAN TERÖRİST BÖYLE KAÇMIŞ

Reina saldırısını yapan terörist böyle kaçmış

Ortaköy'deki eğlence mekanında katliam yapan terörist böyle kaçmış...

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki eğlence mekanına saldırı düzenleyen ve 39 kişinin ölümüne neden olan teröristin en yeni görüntüleri yayınlandı.

Ortaköy'de 39 kişinin öldüğü saldıryı gerçekleştiren teröristin olay yerinden uzaklaştıktan sonraki görüntülerine Habertürk TV ulaştı.

Habertürk muhabiri Osman Girgin görüntülerle ilgili bilgi verirken saldırganın olay yerinden taksi ile uzaklaştığı ve daha sonra araçtan indiği görülüyor. 

Taksiciyle tartışan saldırganın bir başka taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı kameralara yansıyor.

457
Hakemden Reina saldırısıyla ilgili skandal paylaşımHakemden Reina saldırısıyla ilgili skandal paylaşım
''Türkiye'de tatile gidin''''Türkiye'de tatile gidin''
İşte Reina'ya saldıran teröristin yeni görüntüsüİşte Reina'ya saldıran teröristin yeni görüntüsü
Reina saldırısını o örgüt üstlendiReina saldırısını o örgüt üstlendi
Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak 20 soruFeyzioğlu'ndan çok konuşulacak 20 soru
İşte 2017 gönüllüler ve ünlüler takımı tam kadrosuİşte 2017 gönüllüler ve ünlüler takımı tam kadrosu
Reina saldırısını yapan teröristin en net fotoğrafıReina saldırısını yapan teröristin en net fotoğrafı
Havalimanında şok olay: Üzerimde bomba varHavalimanında şok olay: Üzerimde bomba var
Suriye'deki askerlerin ihtiyaçları eksiksiz karşılanıyorSuriye'deki askerlerin ihtiyaçları eksiksiz karşılanıyor
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS