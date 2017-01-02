Reina saldırısını yapan terörist böyle kaçmış

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki eğlence mekanına saldırı düzenleyen ve 39 kişinin ölümüne neden olan teröristin en yeni görüntüleri yayınlandı.

Ortaköy'de 39 kişinin öldüğü saldıryı gerçekleştiren teröristin olay yerinden uzaklaştıktan sonraki görüntülerine Habertürk TV ulaştı.

Habertürk muhabiri Osman Girgin görüntülerle ilgili bilgi verirken saldırganın olay yerinden taksi ile uzaklaştığı ve daha sonra araçtan indiği görülüyor.

Taksiciyle tartışan saldırganın bir başka taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı kameralara yansıyor.