Reina saldırısının ilk kez yayınlanan görüntüleri

Reina saldırısının ardından Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz, saldırı anına ait görüntüleri gazetede haberleştirmişti. Haberde bir vatandaşın saldırgana tekme attığı anlatılıyordu. İşte şimdi o anların görüntüleri ortaya çıktı.

FLASHBANG ELİNDE PATLADI

Kanal D Ana Haber'de yayınlanan görüntülerde yerde yatan vatandaşın teröriste tekme attığı ve bu sırada flashbang'in teröristin elinde patladığı görülüyor. Patlamayla birlikte terörist 10 saniye yerde kalıyor.

SİVİL POLİSLER DURDURMUŞ

Yerden kalkan terörist daha sonra yaralı bir şekilde gece kulübünün dışına çıkıyor. Dışarıda da kendisini durduran sivil polislere elinin yaralı olduğunu göstererek bölgeden uzaklaşıyor.