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REİNA SAYFASINA YAZAN KİŞİ İÇİN KARAR ÇIKTI

Reina sayfasına yazan kişi için karar çıktı

Ünlü gece kulübü Reina'nın Facebook sayfasına "Sizi istiyorum', "Dövüşe 5 kala" yazan kişi hakkında karar çıktı.

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İstanbul Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'daki terör saldırısından önce eğlence merkezinin sosyal medya hesabına, "Sizi istiyorum', "Dövüşe 5 kala" yazan "Woo George" adlı sosyal medya hesabının sahibi olduğu iddiasıyla Düzce'de gözaltına alınan F.S.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina'daki katliamdan kısa süre önce, eğlence merkezinin sosyal medya hasabına, "Woo George" adlı sosyal medya kullanıcısı tarafından, "Sizi istiyorum', "Dövüşe 5 kala" mesajları yazıldı. Söz konusu hesabın kullanıcısı olduğu iddia edilen F.S.M., polis ekipleri tarafından Düzce'nin Cumayeri İlçesi'nde gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan F.S.M., bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA
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