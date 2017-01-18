REİNA TERÖRİSTİ TEK BAŞINA TUTULUYOR

Reina teröristi tek başına tutuluyor

Reina'ya saldıran terörist Maşaripov'un nezarethanede tek başına tutulduğu öğrenildi.

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Ebu Muhammed El Horasani Kod adlı Maşaripov'un TEM nezarethanelerinin birinde yalnız başına tutulduğu öğrenildi

Reina'ya saldıran Tacikistan uyruklu Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Masharipov, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) gözaltı işlemleri yaklaşık 36 saattir devam ediyor.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Maşaripov'un Özbekistan'da bir üniversitede Fizik bölümünde eğitim aldığı tespit edildi. Ebu Muhammed El Horasani Kod adlı Maşaripov'un TEM nezarethanelerinin birinde yalnız başına tutulduğu öğrenildi. Maşaripov'un gözaltı sürecinde uzun süre konuşmadığı ve ifadesinin yazılı olarak alınmaya başlanılmadığı öğrenildi.

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