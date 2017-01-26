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"REİNA TERÖRİSTİNİN FETÖ'CÜ BİNBAŞI İLE İLİŞKİSİ VAR"

"Reina teröristinin FETÖ'cü binbaşı ile ilişkisi var"

Gazeteci Nedim Şener, Reina saldırısını gerçekleştiren teröristin FETÖ'cü bir binbaşıyla alakası olduğunu iddia etti.

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Gazeteci Nedim Şener, Reina saldırısını gerçekleştiren DEAŞ'lı teröristle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şener Reina saldırganı ile birlikte ele geçen tabletten FETÖ'cü binbaşı ile ilgili bilgilerin çıktığını iddia etti.

Gazeteci Nedim Şener, Reina teröristinin yakalandığı evde ele geçirilen tablet bilgisayarından ulaşılan kayıtlarda, bir binbaşı ile görüştüğü ve o binbaşının ise 15 Temmuz gecesi, darbecilere 'Vur emri' veren kişi olduğunu söyledi. Önemli olan detay ise bu FETÖ'cü binbaşının kaçtığı ve şu anda Suriye'de olması. Gazeteci Nedim Şener, Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün yazısını okuduktan sonra bu konuyu araştırmaya başladığını ve önemli bilgilere ulaştığını aktardı.

Reina teröristinin yakalanmasıyla birlikte arkasındaki bağlantılarla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Reina saldırganının FETÖ'cü bir binbaşı ile bağlantılı olduğu iddialarına ilişkin Kanal 24 televizyonuna açıklamalarda bulunan gazeteci-yazar Nedim Şener yaptığı açıklamada, "Yapılan baskınlarda saldırganın tablet bilgisayarı ele geçiriliyor. Telegram isimli yazışma programını kullandığı ortaya çıkıyor. Daha sonra mail bilgilerine ulaşılıyo. Teknolojinin tüm imkanları kullanılarak ulaşılan telefon kayıtlarında ise Zafer Özdiriliş isimli bir binbaşının ismi çıkıyor. Hafta başında Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür de bu konuyu yazmıştı. Bu bilginin peşine düştüğümüzde bu kişinin bir yarbay değil, bir binbaşı olduğunu öğrendim. Bu binbaşı, 15 Temmuz gecesi, 'Vur emri' veren birisi ve şu anda Suriye'de kaçak olduğu bilgisi polisin elinde var. 'Bu isimle teröristin arasında ne ilişki olabilir?' Polis bu bilgiyi araştıyor. Saldırgan şu anda emniyette, sorgulamada gündeme gelecek ayrıntılardan bir tanesi" dedi.

Şener'in açıklamaları şöyle devam ediyor:

"İhtiyatlı davranmak gerekiyor. FETÖ ile doğrudan bağlantısı var mı? Ama ilginç olan şu; Telefon kayıtlarında bu isim ortaya çıkıyorsa ve bu isim Suriye'de ise çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu konuyu hafta başında irdelemiştim. Numan Kurtulmuş'a bu konu sorulduğunda doğrudan reddetmek yerine araştırılıyor deyince elimdeki bilgileri kamuoyu ile paylaşma gereği duydum. FETÖ'nün Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için yer almayacağı hiçbir kirli savaş yoktur. Onların derdi ekonomik, siyasi krizler çıksın. Zaten bütün örgütlerin amacı budur. FETÖ'nün en büyük özelliği yurt dışındaki lobi gücü. "

Sabah
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