REİNA'DA 150 BİN DOLARA KATLİAM YAPTI

Reina'da 150 bin dolara katliam yaptı

Silivri'de yapılan operasyonda ele geçirilen 150 bin doların, saldırı karşılığı Reina saldırganına verilecek para olduğu tespit edildi.

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Polis, Silivri’de yaptığı operasyonda 150 bin dolar ele geçirdi. Paranın saldırı karşılığı teröriste verilecek para olduğu belirlenirken, polisin sıkı takibi nedeniyle ulaştırılamadığı tespit edildi

Emniyetin tespitlerine göre saldırgan, terör saldırısını üstlenen DEAŞ'ın eylem tarzıyla hiç uyuşmayacak biçimde saldırıyı ideolojik sebeplerle değil, maddi saiklerle gerçekleştirdi. Sabah'tan Nazif Kahraman'ın haberine göre; Yetkililer, bu yeni bilginin, Ortaköy saldırısının arka planındaki gizli servis rolünü belirginleştirdiği kanaatinde.

150 BİN DOLAR BULUNDU

Emniyet güçlerinin tespitlerine göre, saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan B.A. ifadesinde fail Ebu Muhammed Horasani adlı şahsın karısı F. A.'yı 2 Ocak 2017 günü saat 03.00 sıralarında Esenyurt'tan alarak Pendik'teki evine getirdiğini söyledi. Bu adrese yapılan operasyonda bir kişi yakalandı. Yakalanan şahısla yapılan görüşmede F.A.'nın Pendik Kavakpınar'da bir adrese götürüldüğü belirlendi. 5 Ocak 2017 günü ise Silivri'deki bir adreste saldırgana ait olduğu belirtilen 150 bin ABD doları bulundu. Bu paranın saldırı karşılığı katile verilecek para olduğu tespit edildi. İstanbul polisinin yakın takibi sebebiyle kendisine ulaştırılamadığı tespit edildi. Teröristin, gözaltında bulunan bir şahsa 2 Ocak 2017 günü 23.30 sıralarında konum bilgisi attığı belirlendi. Ancak terörist konumu gönderdiği adreste de bulunamadı. Pendik Abdi İpekçi Caddesi'ndeki bir adreste yapılan aramada ise teröristin eşi F.A., 2 bayan ve 2 çocukla yakalandı

Sabah
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