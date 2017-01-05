Reina'da yaralanan Amerikalı ile ilgili müthiş iddialar

İstanbul'da Reina'ya yönelik terör saldırısında yaralananlardan biri de ABD'li Jacob Raak olmuştu. Saldırıdan bir gün sonra ülkesine giden Raak'ın tavırları sosyal medyanın dikkatini çekti. İddialar, komplo teorileri peş peşe sıralanıyor...



İşte sosyal medyanın ana gündem maddesi haline gelen ABD'li Jacob Raak'la ilgili o yorumlar:

İstanbul’da ünlü gece kulübü Reina'da düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında turistlerin de bulunduğu çok sayıda vatandaş da yaralanmıştı. Yaralılar arasında bulunan ABD’li Jacob Raak, hastaneden taburcu olmasının ardından bir gün sonra ülkesine dönmüştü. Jake Raak'ın ülkesine giderken sergilediği rahat tavırlar ise sosyal medyada yorumları peş peşe getirdi. Komplo teorileri, iddialar sıralandı.

Twitter’da Raak’ın ABD’li bir deniz piyadesi olduğu iddiası ortaya atıldı. Bir eksisözlük yazarı bu iddiayı ise “Linkedin profili geldi. Bahsedilen “dükkan” Pennsylvania’da bildiğin askeri malzemeler üreten bir firmaymış” diye şahsa ait olduğu iddia edilen profilin görselini paylaştı.

SES ÇIKARMADIM DEMİŞTİ

Ülkesine döndükten sonra NBC News'a konuşan 35 yaşındaki Raak, saldırgan tarafından vurulduktan sonra ses çıkarmadığını ve hareketsiz şekilde beklediğini belirtmişti. Saldırganın yerde yatanlara ateş ettiğini anlatan Raak, kalçasından vurulduğunu ve merminin dizine kadar ulaştığını söylemişti.

"KALÇASINDAN VURULAN BİRİ BÖYLE OTURABİLİR Mİ?"

Öte yandan kalçasından vurulduğunu söyleyen Raak'ın kalçasının üzerinde rahatça oturabilmesi de dikkatlerden kaçmadı. Herkesin aklına ise aynı soru geldi: Kalçasından vurulan biri böyle oturabilir mi?

"VURMASINA İZİN VERDİM"

Raak, "Vurduğu insanlara tekrar ateş ediyordu. Yerde yatarken vuruldum. Ama hiç hareket etmedim. Sadece beni vurmasına izin verdim" diye konuşmuştu. Habere göre ABD'nin Delaware eyaletinde küçük bir işyeri sahibi olduğu aktarılan ve İstanbul'daki arkadaşlarını ziyaret için Türkiye'ye geldiği belirtilen Jaak Reina'da dokuz kişilik bir grup içindeydi. Jaak, saldırıda söz konusu gruptaki yedi kişinin vurulduğunu söyledi.

"ÖNCE İNANMADIM"

Jaak, "Birileri ateş edildiğini söylüyordu. Ama saldırganı görüne kadar buna inanmadım... Daha sonra ise saldırganın bize doğru geldiğini gördüm. Hepimizi vurdu" diye konuştu.



Havaalanından ülkesine dönerken sergilediği röportajla tanınan Amerikalı turist Jake Raak'ın rahat tavıları sosyal medyanın dikkatini çekti. Raak'ın deniz piyadesi olduğundan Pensilvanya'da silah satıcısı olduğuna dair türlü iddialar ortaya atıldı.