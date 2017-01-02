REİNA'DAKİ GÜVENLİKÇİLERİN SİLAHI VAR MIYDI ?

Reina'daki güvenlikçilerin silahı var mıydı ?

Yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısı, ''Güvenlik zafiyeti var mıydı ?'' sorusunu akıllara getirdi.

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Terör saldırısına uğrayan Reina'da özel güvenliğin bodyguard tarzında olduğu ve 'bodyguard'ların resmi olarak silah taşıma izinlerinin bulunmadığı öğrenildi.

Reina'ya yılbaşı gecesi yapılan terör saldırısı, akıllara "Özel güvenlik zafiyeti mi var?" sorusunu getirdi.

GÖREVLİLERİN SİLAH TAŞIMA YETKİLERİ YOK

Türkiye'de özel güvenlik görevlilerinin bazılarının silah taşıma yetkisi bulunurken, bazılarında da bu yetki yok. Bankalar, para taşıyan zırhlı araçlarla, kritik ve hassas noktalarda görevli özel güvenlikler silah taşıma yetkisi bulunanlar arasında.

ÖZEL GÜVENLİK BODYGUARD TARZINDA

Eğlence merkezlerindeki güvenlik görevlileri ise bu kapsamın dışında tutuluyor. Ulaşılan kaynaklar, Reina'da özel güvenliğin bodyguard tarzında olduğunu ifade etti.

Bodyguard'ların resmi olarak silah taşıma izinlerinin bulunmadığı belirtildi.

Habertürk
2014
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