Reina'daki katliamdan kurtulan kadın o anları yazdı

Ukrayna'nın Rovno kentinden yaşayan ve çalıştığı firmanın yılbaşı kutlaması çerçevesinde İstanbul'a gelen, firma çalışanlarıyla birlikte yılbaşını kutlayan Nataliya Volnova, yılbaşı gecesi tanık olduğu dehşet anlarını facebook hesabında paylaştı.
Saldırının hemen ardından facebook hesabından paylaşımda bulunan Volnova, "Teröristler biraz önce bizim şirketin yılbaşı kutlaması yaptığı kulübü ele geçirdi. Çok sayıda ölü var. Ben hayattayım! Hayattayım!" diye yazdı.
"Türk Polisine Müteşekkirim"
Saldırıdan bir süre sonra ise yine facebook hesabında o anları anlatan Volnova, "Saldırı sonrasında beni, saklandığım masanın altından çıkartarak dışarıya ilk çıkanlardan biri olmamı sağlayan ve bu esnada ellerimi sıkıca tutan ve sırtıyla beni korumaya alan Türk polisine teşekkür ediyorum" diye yazdı. Volnova ayrıca, kulüpten çıkarken yağmur altında karakola kadarki beş yüz metrelik mesafeyi dekolteli elbiseyle yürümek zorunda kaldığını, çünkü paltosunu kulüpte bırakarak aceleyle çıktıklarını belirtti ve bu esnada ona kendi ceketini veren, sonradan Ukrayna'nın Lutsk kentinden olduğunu öğrendiği Nataşa adlı kıza da teşekkür etti.
Mesajının sonunda basın mensuplarından kendisini bu olayla ilgili rahatsız etmemelerini rica eden Volnova, daha sonra facebook hesabını kapattı.
Saldırıdan Kısa Süre Önce Reina'dan Görüntü Paylaşmıştı
Volnova, terör saldırısından kısa bir süre önce, Reina'daki yılbaşı kutlamasından bir görüntü çekerek facebook hesabından paylaşmıştı.
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REİNA'DAKİ KATLİAMDAN KURTULAN KADIN O ANLARI YAZDI
İstanbul'da Reina gece kulübüne yılbaşı gecesi saldırı düzenlendiği sırada olay yerinde olan Ukraynalı bir kadın, yaşadıklarını anlattı.
Ukrayna'nın Rovno kentinden yaşayan ve çalıştığı firmanın yılbaşı kutlaması çerçevesinde İstanbul'a gelen, firma çalışanlarıyla birlikte yılbaşını kutlayan Nataliya Volnova, yılbaşı gecesi tanık olduğu dehşet anlarını facebook hesabında paylaştı.
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