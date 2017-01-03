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REİNA'NIN DJ'Yİ HALA ŞOKTA !

Reina'nın DJ'yi hala şokta !

Serdar Ortaç, Reina’da DJ’lik yapan müzik direktörü Ufuk Akyıldız’ı ziyaret etti.

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Çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşan şarkıcı, “Canım arkadaşım sağ salim kurtuldu ama hâlâ olayın şokunda... Allah vefat edenlerin ailelerine sabır versin. Rahmet eylesin” diye yazdı. Akyıldız ise kendi sayfasında terörü lanetlerken, “İyiyim merak etmeyin demeye utanıyorum. Keşke herkes iyi olsaydı. Kaybettiğim iş arkadaşlarıma ve diğer insanlara Allah’tan rahmet diliyorum” açıklamasını yaptı. 
 

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