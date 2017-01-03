SON DAKİKAYILDIRIM: 2002'DEN BUGÜNE DEĞİŞİK DARBELERE MARUZ KALDIK - CANLI
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

REİNA'NIN İÇİNDEN İLK FOTOĞRAFLAR

Reina'nın içinden ilk fotoğraflar

Katliamın yaşandığı ünlü gece kulübü Reina böyle görüntülendi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun ziyareti sırasında terör saldırısı sonrası Reina'nın içi ilk kez görüntülendi.

Topçu'nun dünkü ziyaretinde çekilen fotoğraflarda duvardaki kurşun izleri dikkat çekiyor. Yılbaşı süslemeleri aynen dururken kapıda müşteriler için verilen giriş kolyelerinden üç tane kaldığı görülüyor. Aynı bölüm üzerinde bir de pasaportun yer aldığı görülüyor. Yalçın Topçu, Reina'yı incelerken polis ekiplerinde de olayla ilgili bilgi aldı. Emniyet yetkilileri olayın ayrıntılarını anlattı.

Reina'nın içinden ilk fotoğraflar

DHA
1187
Haberin fotoğrafları diğer sayfalarda  1 2 3 4 
Barbaros Şansal KKTC’den sınır dışı edildiBarbaros Şansal KKTC’den sınır dışı edildi
Kocasını bir erkekle yatakta basınca...Kocasını bir erkekle yatakta basınca...
Teröristin bıraktığı montundan para çıktıTeröristin bıraktığı montundan para çıktı
Reina saldırısında otopsi sonuçları ortaya çıktıReina saldırısında otopsi sonuçları ortaya çıktı
Kırgızistan'dan açıklama geldiKırgızistan'dan açıklama geldi
Aleviler'den Reina katliamı için suç duyurusuAleviler'den Reina katliamı için suç duyurusu
Refaketçi kadına tecavüze kalktıRefaketçi kadına tecavüze kalktı
Reina saldırısı sonrası Kırgızistan'dan talimat!Reina saldırısı sonrası Kırgızistan'dan talimat!
İstanbul Anadolu Yakası'nda elektrik kesintisiİstanbul Anadolu Yakası'nda elektrik kesintisi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS