REİNA'NIN ÖNÜNDE ÇİTTEN DÜŞEN İSİM BAKIN KİM ÇIKTI

Reina'nın önünde çitten düşen isim bakın kim çıktı

Reina'ya düzenlenen terör saldırısında mekanın önünde saldırganla burun buruna gelen ismin Reina'nın ortağı Ali Ünal olduğu ortaya çıktı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yılbaşı gecesi alçak terör saldırısına hedef olan Reina'nın ortaklarından Ali Ünal, saldırı anında neler yaşadığını anlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde gece kulübünün girişindeki çitin önünden düşen kişinin kendisi olduğunu belirten Ünal, "O sırada saldırgan bana yetişmiş ve arkamdan da ateş etmiş. Sanıyorum bir 10-15 cm üzerimden mermi delikleri… Ben düşünce beni vurduğunu düşündü sanırım ve içeriye doğru yöneldi" dedi.

78jpgoqrsxbh8.jpg

BBC Türkçe'nin haberine göre Ünal şunları söyledi:

"Saldırı anında kapıdaydım. Sırtımı yasladım Reina’nın kapısına ve telefonda konuşurken inanılmaz gürültüler duydum. Uçaksavar mermisi gibi. Zannettim ki havai fişek atılıyor. Bu sırada kapıda kaçışan arkadaşlarımızı gördüm ve kafamı uzattığımda yanımda bir soba ve o sobada patlayan mermileri hissettim. O sırada saldırganın bana doğru geldiğini de görmedim. Kendimi bulunduğum yerin arkasındaki çitin üzerinden atıp içeri geçmeyi düşündüm ama ayağım takıldı, yere yuvarlandım. O sırada saldırgan bana yetişmiş ve arkamdan da ateş etmiş. Sanıyorum bir 10-15 cm üzerimden mermi delikleri… Ben düşünce beni vurduğunu düşündü sanırım ve içeriye doğru yöneldi. Kendime geldiğinde arkadan içeriye girişini gördüm. Korkunçtu. Çok üzgünüz."

ali-unalpngn6bl8gfx.png

REİNA'DA 700 KİŞİ VARDI

"O gece 700 kişi vardı Reina'da" diyen Ünal, ünlü gece kulübünün her tarafında kapılar ve geçişler olduğu için birçok müşterinin kaçabildiğini de belirtti.

BBC Türkçe
1018
Rakı içirip cinsel tacizde bulunduRakı içirip cinsel tacizde bulundu
Sosyal medyada suçlanan Kırgız açıklama yapdıSosyal medyada suçlanan Kırgız açıklama yapdı
PKK'nın talimatıyla iş yerini açmayan esnafa cezaPKK'nın talimatıyla iş yerini açmayan esnafa ceza
Ünlü oyuncu tepki gösterdiÜnlü oyuncu tepki gösterdi
Akıncı'dan Barbaros Şansal açıklamasıAkıncı'dan Barbaros Şansal açıklaması
Ölenler listesinde ismi vardı ! Açıklama yaptıÖlenler listesinde ismi vardı ! Açıklama yaptı
LYS'de devrim gibi değişikliğe gidildiLYS'de devrim gibi değişikliğe gidildi
Reina saldırısında yeni gelişmeReina saldırısında yeni gelişme
Afganistan tezkeresi TBMM'den geçtiAfganistan tezkeresi TBMM'den geçti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS