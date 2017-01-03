Reina'ya saldıran terörist şarjörleri bantlamış

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da yılbaşı gecesi 39 kişiyi öldüren saldırganın, çift şarjörü ters yönde birbirine bantla yapıştırdığı, böylece şarjör değiştirirken zamanharcamadığı anlaşıldı.

İstanbul Ortaköy’deki gece kulübü Reina’yı kan gölüne çevirip 39 kişiyi öldüren teröristle ilgili olarak, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı.

Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, Reina katliamcısının izini dakika dakika süren emniyet ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensubu olan teröristin yakalanması için çok sayıda adrese eşzamanlı operasyonlar düzenledi. Edinilen bilgilere göre, katliamı gerçekleştiren terörist, Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi’ne elinde sigara ve sırt çantasıyla gitti.

Yoldan geçen ilk taksiyi çeviren DEAŞ’lı terörist, saat 23.58’de taksiye binerek sahil yolundan Reina’ya doğru hareket etti. Teröristin ‘katliam yolculuğu’nun görüntüleri ortaya çıktı.

ÇİFT ŞARJÖRÜ BİRBİRİNE BANTLAMIŞ

Reina’ya yakın bir noktada saat 01.15’te taksiden inerek gece kulübüne doğru yürümeye başlayan terörist, yaklaşık 3 dakikalık bir yürüyüşün ardından saat 01.18’de Kalaşnikof otomatik tüfekle ateş açarak mekânın içerisine girdi.

Teröristin askeri operasyon timlerinin yaptığı gibi çift şarjörü ters yönde birbirine bantla yapıştırdığı, böylece şarjör değiştirirken zaman harcamadığı anlaşıldı. Teröristin saldırı sırasında ise 6 şarjör kullandığı öğrenildi.

Teröristin adım adım her anını tespit eden polis ekipleri, kaldığı 58. Bulvar Caddesi 63/5 Sokak’taki bazı dairelere girip çıktığını da saptadı. Bu sokak üzerinde bulunan ve göçmenlerin kaldığı 8 ayrı daireye baskın düzenlendi.

Baskın sonrasında teröristle ilişkili olduğu belirlenen 12 kişi gözaltına alındı. Teröristin Zeytinburnu dışında Başakşehir’deki bazı DEAŞ sempatizanlarının da yanında barındığı belirlendi. Polis, Başakşehir’de bulunan adreslere de operasyon gerçekleştirdi.

‘ÇELİK ÇEKİRDEKLİ MERMİ KULLANDI’

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, önce kapıdaki polis memuru Burak Yıldız’ı şehit eden, ardından güvenlik elemanı Fatih Çakmak’ı öldüren teröristin kullandığı AK-47 Kalaşnikof türü uzun namlulu silahda kullandığı merminin “çelik çekirdekli” olduğu belirlendi.

39 kurbanın 37’sinin olay yerinde yaşamını yitirdiği de tespit edildi. Cenazelerin Adli Tıp incelemesinde de ölenlerin tamamının ateşli silahtan hayatını kaybettiği saptandı

Bazı mermilerin bir kurbandan çıkıp diğerine saplandığı ve ölenlerin vücuduna birden fazla kurşun isabet ettiği belirlendi. Bir fişek türü olan çelik çekirdek, genelde zırh delmek amacıyla kullanılıyor.

Yüksek kalibreli silahların attığı çekirdeklerde görülen bu mermi, kullanıldığında 4-5 veya daha fazla insanı delip geçme özelliğine sahip.

Yürütülen soruşturmada polis, teröristin kısa bir süre önce Suriye’den Türkiye’ye giriş yaptığını tespit etti. Suriye’de DEAŞ adına savaştığı da saptanan teröristin bu nedenle silah kullanmaya çok hâkim olduğu öğrenildi.