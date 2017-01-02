SON DAKİKAREİNA'YA SALDIRAN TERÖRİSTİ YAKALAMAK İÇİN BİR EVE OPERASYON

REİNA'YA SALDIRAN TERÖRİSTİ YAKALAMAK İÇİN BİR EVE OPERASYON

REİNA'YA SALDIRAN TERÖRİSTİ YAKALAMAK İÇİN BİR EVE OPERASYON

Ortaköy'de gece kulübüne saldıran teröristi yakalamak için polis Zeytinburnu'nda bir eve operasyon düzenliyor.

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Ortaköy'de gece kulübüne silahlı saldırıda bulunan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis, bir ihbar üzerine Zeytinburnu'nda bir eve operasyon düzenliyor.

Ortaköy'de gece kulübüne silahlı saldırıda bulunan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren polisin, bir ihbar üzerine Zeytinburnu'nda bir eve operasyon düzenlediği öğrenildi.

Ortaköy'de gece kulübüne silahlı saldırıda bulunan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis, bir ihbar üzerine Zeytinburnu'nda bir eve operasyon düzenliyor.

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