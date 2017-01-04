Reına'ya saldıran teröristin kimliği belli oldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İstanbul'da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını düzenleyen kişinin kimliğinin belirlendiğini söyledi.

AA Editör Masası'na konuk olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Reina saldırısına ilişkin, "Bu alçak saldırıyı bir kez daha kınıyoruz. Saldırganın kimliği belirlendi. Yakalanması ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bağlantıları ne, kimler yardım etmiş? Bu konularla ilgili İçişleri Bakanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımız titizlikle çalışmalarını sürdürüyor ama saldırganın kimliği belli oldu" dedi.

2016 yılınızor bir yıl olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, 2017'nin daha iyi bir yıl olacağını ümid ettiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm projelerimiz 2017'de de devam edecek. Önümüzdeki aylarda önemli ziyaretler var. Önümüzdeki hafta başlayacak Büyükelçiler Konferansımıza önemli isimler gelecek" şeklinde konuştu.

FETÖ'ye yönelik operasyonlara uluslararası anlamda çalışmalara devam edildiğini ifade eden Çavuşoğlu, "PKK ve FETÖ ile ilgili tüm çalışmalarımız devam edecek. Terör örgütleri ile mücadelemiz devam edecek. Suriye'de ateşkese doğru gidiyoruz. Bölgesel barışı korumak için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun AA Editör Masası'na açıklamalarından öne çıkan başlıklar ise şöyle:

TERÖRLE MÜCADELE-15 TEMMUZ

Türkiye karşıtları 15 Temmuz'un başarılı olmasını istedi. Batı uzun süre gelip ülkemizi ziyaret bile etmedi. İngiltere Avrupa Birliği Bakanı ilk olarak ülkemize o geldi. Sonra hata yaptıklarını anladılar ve arka arkaya gelmeye başladılar. Terör saldırılarının ardından Batı'dan dayanışma mesajları aldık. Ancak biz Batılı dostlarımızdan terörle mücadelede somut iş birliği istiyoruz. Biz artık kuru sözden çok somut adım istiyoruz Batılı dostlarımızdan. Teröre karşı dayanışma içinde olmazsak o terör örgütü bugün beni yarın seni vurur.

SURİYE'DE SON DURUM

Halep'ten masum insanların kurtarılması ve ateşkesin temin edilmesi konusunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük çaba sarf ettik. Arazide farklı görüşlere sahip muhalif gruplar var, bir taraftan rejim var, bir taraftan Şii milisler var. Ateşkesten sonra ihlaller oluyor. Bu ihlalleri Şii milisler ve rejim yapıyor. Bu ihlalleri takip etmek için iki merkez kuruldu. Bu anlaşmaya göre herkesin olduğu yerde durması gerekiyor. Lavrov'u geçen hafta aradım... Muhalefet şu ana kadar sözünde durdu. Saldırılara ölçülü cevap veriyor. Bu ihlaller değerlendirilecek. Eğer bu ihlaller durdurulmazsa Astana süreci akamete uğrayabilir. İran'ın bu garantörlüğün gereğini yapması lazım. Bu ateşkesin tam olarak uygulanması için mekanizmalar kurduk. Rejimin garantörü Rusya, Muhalefetin ise Türkiye ve Rusya. ABD bu süreçten dışlanmadı. Kesin bir çözüm için herkesin desteğini almamız gerekiyor. O nedenle Moskova'daki ortak açıklamaya ve siyasi süreç mutabakatlarında kararlar mevcut. 23 Ocak'ta başlayacak Astana görüşmeleri. Dolayısıyla Lavrov ile ABD'nin de Astana'da olması yönünde kararlılığımız var. Astana'ya sadece aile fotoğrafına katılmak için gelmenin bir anlamı yok. Katkı sağlanması lazım. Ruslarla anlaştık uyguladık, şimdi herkesin destek vermesi lazım.

SURİYE'DE BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Sınırımızın diğer tarafından oluşabilecek terör tehditini yok etmemiz lazım. Tehdit oradan geliyor. Eğer bu tehdit Suriye'den geliyorsa orada yok etmemiz lazım. Suriye ilgili temennimizi söylüyoruz: Herkesi kapsayacak bir yönetim olması gerekiyor. Herkesi kapsayacak bir yönetim ile ilgili oturacaklar siyasi vizyonunu ortaya koyuyor. Muhalefet bu vizyonu tüm dünya ile paylaştı. PYD ve YPG konusunda tutumuzu Rusya çok iyi biliyor. Moskova'da da gördük ki burada YPG ya da PYD, Suriye'nin topraklarını bölmesine karşı. Buna İran da karşı. YPG'nin de Astana'da yer almaması gerektiğini en başta Rusya ile konuştuk. Rusya bunu çok iyi bir şekilde anladı.

MÜNBİÇ'TEKİ PKK VARLIĞI

Biz Cerablus'ta Cerablus'u kendi halkına teslim ettik. El Bab'da da aynı şey olacak. YPG etnik temizlik yapıyor. Biz YPG'nin hala Münbiç'te olduğunu biliyoruz. Bunu ABD'ye söyledik. Obama bizimle hem fikir olduğunu söyledi. Kendisinin bizzat Cumhurbaşkanımıza verdiği bir söz var. Bu unsurlar operasyon biter bitmez Fırat'ın doğusuna geri gidecek. Sözünü tutmaması çok garip. Nitekim silah verdiğin bir örgütün seni takmaması da garip. Eğer YPG çekilmezse biz burada gerekeni yapacağız. Başka seçenek yok.