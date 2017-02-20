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REKLAM ÇEKERKEN GÖZALTINA ALINMIŞTI ! TUTUKLANDI

Reklam çekerken gözaltına alınmıştı ! Tutuklandı

Yönetmen M.E., reklam filmi çekerken gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.E. çıkarıldığı mahkemede

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Yönetmen M.E., Bursa'nın İnegöl ilçesinde reklam filmi çekerken gözaltına alındı. Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, Yeşilçam'ın meşhur yönetmenlerinden Ülkü E.'ın yönetmen oğlu M.E. hakkında, bir tanıdığının kredi kartı ile para çekip geri ödemeyerek güveni kötüye kullanma suçundan Mersin Ağır Ceza Mahkemesince tutuklama kararı verildi. İnegöl'e bir otelin reklam filmi çekimi için gelen M.E., İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.E. adliyeye sevk edildi. E. mahkemece tutuklandı

İHA
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