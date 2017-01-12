YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRAN DOLARDA SON DURUM

Rekor üstüne rekor kıran dolarda son durum

Dün 3.94 TL'yi aşan dolar güne 3.88 TL'nin üzerinde başladı. Euro ise 4.12 TL'nin üzerinde.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA
Küresel gelişmelerin yanında, iç politikada anayasa görüşmelerine bağlı gerginliklerin etkisiyle tarihi rekorlar kıran dolar ve euro yeni güne bu düzeylere yakın başladı.
 
Dolar, dünkü 3.9422 liralık rekor düzeyin ardından yeni güne 3.88 liranın üzerinde, dün 4.1292 lira zirve yapan euro da yeni güne 4.12 liranın üzerinde başladı.
 
Küresel düzeyde en kötü performansı gösteren Türk lirasının yıl başından bu yana dolar karşısındaki kaybı yüzde 8.6'yı buldu. Küresel düzeyde en kötü ikinci performansı gösteren Meksika pesosunun aynı dönemdeki kayıpları ise yüzde 4.9 düzeyinde kaldı.
DHA
1084
''AK Parti'den MHP'ye 50 bin kadro sözü'' iddiası''AK Parti'den MHP'ye 50 bin kadro sözü'' iddiası
'Darbe olsaydı Erdoğan'ın koltuğuna o isim oturacaktı''Darbe olsaydı Erdoğan'ın koltuğuna o isim oturacaktı'
FETÖ'nün bu ordusunu kimse bilmiyorduFETÖ'nün bu ordusunu kimse bilmiyordu
Emniyetin önünde öldürülen teröristin babası konuştuEmniyetin önünde öldürülen teröristin babası konuştu
''PKK'lıları serbest bırakmamızı hükümet istedi''''PKK'lıları serbest bırakmamızı hükümet istedi''
Hadise'nin transparan elbisesi olay olduHadise'nin transparan elbisesi olay oldu
Batman kaçak elektrik kullanımında zirvedeBatman kaçak elektrik kullanımında zirvede
Canlı yayında seks skandalı !Canlı yayında seks skandalı !
MHP'de bir şok istifa dahaMHP'de bir şok istifa daha
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS