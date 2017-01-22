Rektör atamaları Resmi Gazete'de !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Biber, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Aydın Durmuş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Pakiş, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Akgül, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Şengörür, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Türk atandı.