Resti çekti: Gerekirse vatandaşlıktan çıkarım

Hollanda'da vereceği konseri iptal etme kararı alan Ozan Koçer, Hollanda'nın ünlü programı 'The Voice of Holland'dan aldığı jüri teklifini de geri çevirdi.

Koçer, "Hem Türkiye hem de Hollanda vatandaşıyım. Fakat kanımda Türk kanı var ve bu yapılanlara duyarsız kalamam. Gerekirse Hollanda vatandaşlığından da çıkarım" dedi ve meslektaşlarına seslendi: Umarım ilişkiler düzelene kadar herkesin tepkisi bu şekilde olur.

İNGİLTERE VE AMERİKA'DA KONSER

İngiltere'de gerçekleşen ve ünlü isimlerin sahne aldığı konserde Türkiye'yi tek temsil eden Ozan Koçer'i 10 bin kişi dinledi.

Amerika'da da konser verecek olan Koçer, ünlü Dj Dyna ile 20 bin kişiye unutulmaz anlar yaşatacak.